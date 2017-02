Altes Pfarrhaus: Zukunft weiter ungewiss

Barrien - Von Michael Walter. Das Thema „Altes Pfarrhaus“ bewegt Barrien. Das wurde einmal mehr auf der Ortsratssitzung am Mittwoch deutlich. Zwei Dutzend Zuhörer haben dessen Sitzungen sonst eigentlich nicht. Dumm nur, dass dieses Thema gar nicht auf der Tagesordnung stand.

Vielmehr sollte der Kirchenvorstand über den aktuellen Wasserstand der Planungen für den Neubau seines Gemeindehauses berichten. Da mit dem Neubau aber auch der Abriss des alten Pfarrhauses verbunden ist, gibt es Gesprächsbedarf im Ort. Den konnte der Ortsrat aber nicht mal in Ansätzen decken.

Federführend bei der Planung des Bauvorhabens ist im Kirchenvorstand Hartwig Seevers, gemeinsam mit Albert Strohmeyer. Ausführlich schilderte Seevers dem Ortsrat noch einmal, wie im Kirchenvorstand über Jahre hinweg die Entscheidung für den Neubau entstanden ist.

Deutlich machte er dabei dreierlei. Erstens: Das Thema ist nicht überraschend und unerwartet über die Barrier gekommen, sondern über Jahre diskutiert worden – sowohl intern im Kirchenvorstand als auch öffentlich.

Zweitens: Am Neubau führt für die Kirchengemeinde kein Weg vorbei, da mit den vorhandenen finanziellen Möglichkeiten das Alte Pfarrhaus nicht einmal ansatzweise in dem Umfang ausgebaut und modernisiert werden könnte, wie es erforderlich wäre. Und drittens: Die Landeskirche lässt nicht zu, dass die Barrier Gemeinde sowohl ein neues Gemeindehaus baut als auch das Alte Pfarrhaus behält.

Für die Kirchengemeinde ergibt sich daraus: Ist der Neubau fertig, wird das Alte Pfarrhaus nicht mehr benötigt. Ein Verkauf an einen Investor würde mit großer Wahrscheinlichkeit den Abriss und die Neubebauung des Grundstücks bedeuten. „Das wollen wir nicht“, betonte Seevers. Den Verkauf an einen noch zu gründenden Förderverein könne man sich indes sehr gut vorstellen, ebenso einen Verkauf an die Stadt. Ebenfalls für denkbar hält Seevers einen „kontrollierten Abbruch“ und Wiederaufbau an anderer Stelle.

Bauantrag in den nächsten vier Wochen

Die Landeskirche hat laut Seevers inzwischen zugesagt, für den Neubau den Teil der Kosten zu übernehmen, den die Barrier nicht selbst aufbringen können – auch wenn die Größe dieser Summe noch gar nicht feststeht. Seevers rechnet mit Gesamtkosten von etwa 600 000 Euro.

Innerhalb der nächsten vier Wochen möchte die Kirchengemeinde den Bauantrag stellen. Ziel sei es, bis zum Sommer 2018 den Neubau fertigzustellen. So lange der nicht in Betrieb sei, werde das Alte Pfarrhaus weiter benötigt.

Ortsbürgermeister Manfred Nienaber spielte diesen Ball weiter: „Da ist ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist Bürgerengagement gefragt.“

Der Syker Bauamtsleiter Timo Fleckenstein stellte anschließend das Thema Quartiersentwicklung im Ortskern Barrien vor. Die Stadt möchte dafür gerne ein Konzept erstellen lassen. „Das ist eine Chance, die wir nicht durch schlechte Stadtplanung vergeben dürfen.“

Lesen Sie auch denKommentar „Falsche und richtige Signale“ unseres Redakteurs Michael Walter.