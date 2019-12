Die Alten sind die Neuen

Syke - Von Horst Meyer. Keine große Veränderung gibt es bezüglich des Syker Stadtbrandmeisters und seines Vertreters: Die aktuelle Amtszeit der beiden endet im März 2020. Bürgermeisterin Suse Laue ließ im Hinblick auf die damit verbundenen Formalitäten bereits jetzt von den wahlberechtigten Ortsbrandmeistern der neun Ortsfeuerwehren und deren Stellvertretern neu wählen. Und siehe da – die alten Amtsinhaber sind auch die neuen. Gegenkandidaten gab es keine.

Stefan Schütte als Stadtbrandmeister und Jens Steinbüchel als sein Stellvertreter sind erneut für sechs Jahre, beginnend ab März, gewählt. Dieser Wahl muss der Stadtrat jetzt noch zustimmen, bevor die Bürgermeisterin die Ernennungsurkunden aushändigen kann. Stefan Schütte ließ im Vorfeld keinen Zweifel daran, dass er lediglich für einen begrenzten Zeitraum von zwei Jahren zur Verfügung steht. „Die Arbeitsverdichtung im Hauptberuf, der Termindruck und der doch recht große zeitliche Aufwand für das Ehrenamt waren nach jetzt zwölf Jahren als Stadtbrandmeister Anlass für mich, dem Nachwuchs eine Chance zu geben. Andererseits möchte ich selbst bestimmen, wann Schluss ist“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir haben in den letzten Jahren einige Projekte angestoßen, die ich gerne bis zum Ende begleiten möchte. Daher meine Bereitschaft, noch für zwei Jahre zur Verfügung zu stehen“, erläutert er. Zu den laufenden Projekten zählt für ihn der Aufbau einer Logistikeinheit der Feuerwehren auf Stadtebene. „Mit dem vom Landkreis übernommenen Wechselladerfahrzeug haben wir hier den Anfang gemacht. Für das bei der Ortsfeuerwehr Gessel-Ristedt stationierte Fahrzeug stehen aktuell zwei Container zur Verfügung. Wir können damit besser auf wechselnde Anforderungen an der Einsatzstelle reagieren. Ein weiterer Container und Rollwagen sollen noch beschafft werden“, führt er aus. „Außerdem haben wir in einem Arbeitskreis ein Konzept zur Notstromversorgung einzelner Gebäude in den Ortsteilen erarbeitet. Für notwendige Beschaffungen hat der Stadtrat Geld bereitgestellt“, sagt er. Andere Geräte stehen schon zur Verfügung, sind aber noch nicht „scharf geschaltet“. Insgesamt 400 digitale Meldeempfänger hat die Stadt beschafft. Diese werden derzeit in der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises programmiert. Man hofft, spätestens im Sommer nicht nur digital zu funken, sondern auch digital alarmieren zu können.

Stefan Schütte ist auch die Umsetzung eines neuen Hygienekonzepts wichtig. Kontaminierte Kleidung soll bereits an der Einsatzstelle gewechselt werden. Mit der zentralen Kleiderkammer und dem Aufbau eines Bekleidungspools sind dort erste Pflöcke eingeschlagen. Einige Trainingsanzüge für Atemschutzgeräteträger stehen zur Verfügung. Sie sollen gegen verschmutzte Kleidung gewechselt werden. In jeder Ortsfeuerwehr stünden den Aktiven inzwischen Möglichkeiten zur Verfügung, sich an Einsatzstellen die Hände zu waschen. „Das war in der Vergangenheit auch nicht immer so“, beschreibt Stefan Schütte. Diese Projekte möchte der alte und neue Stadtbrandmeister bis Ende 2021 erledigt haben. Spätestens zum März 2022 wird er gegenüber der Bürgermeisterin formal seinen Rücktritt erklären, damit dann ein Nachfolger übernehmen kann. Sein derzeitiger Stellvertreter Jens Steinbüchel wird das definitiv nicht sein. „Ich stehe für die volle Amtszeit als Stellvertreter zur Verfügung und will Stefans Nachfolger gerne den Einstieg erleichtern“, erklärt er dazu.

Er arbeitet in Bremen und steht vor Ort nur eingeschränkt zur Verfügung. Ein Stadtbrandmeister sollte nach seinen Worten vor Ort verfügbar sein. „Ich gehe der Feuerwehr auch anschließend nicht verloren. Ich werde dann wieder als einfaches Mitglied meinen Dienst machen“, stellt Stefan Schütte abschließend fest. Aufgrund seines Alters können das dann noch wenigstens acht Jahre sein.