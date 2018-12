„Onkel Fisch“ liefern brandaktuelles Kabarett

Syke - Von Horst Meyer. „Das Jahr ist vorbei, und wir waren dabei“, behaupteten Adrian Engels und Markus Riedinger am Freitag im Gleis 1. Wer sich jetzt fragt „wer sind Engels und Riedinger?“, der wisse: Die beiden Herren im schwarzen Anzug machen seit 1994 unter dem Namen „Onkel Fisch“ Kabarett. Genauer gesagt Action Kabarett. Sie verbinden anspruchsvolle Inhalte und bissige Analysen mit hemmungsloser Komik.

Im Gleis 1 lieferten sie jetzt einen besonderen Jahresrückblick ab. Mit der Erkennungsmelodie der Tagesthemen legten sie los, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ihre Analyse der Ereignisse von Januar bis Dezember 2018 unterlegten sie teilweise mit bekannter Musik, zu der sie eigene Texte sangen. Auf der Bühne herrschte ständig Bewegung.

„Im Januar hatten wir ja eigentlich keine Regierung. Da wurde sondiert, vorverhandelt und miteinander gesprochen, bevor der Christian Lindner dann den bekannten ,Lindihop‘ gemacht hat. Er stellt sich nach acht Wochen hin, um dann knallhart festzustellen: Wir haben unterschiedliche Auffassungen“, fassten die beiden zusammen.

In einem Stück waren Meuthen und Gauland von der AfD die „Alten Säcke aus der Muppet Show“. Martin Schulz durfte dabei auch nicht fehlen. Nachdem zunächst gefragt wurde, ob ihn noch jemand kenne, wurde Schulz mit seinen Aussagen zitiert: „Minister unter Merkel werde ich niemals“ und „eine Groko nur über meine Leiche“.

Zu Donald Trump fiel „Onkel Fisch“ in jedem Monat etwas ein. Sei es der von ihm losgetretene Handelskrieg und die Zölle, die Klage einer Pornodarstellerin, seine Treffen mit Vladimir Putin und Kim Jong-un oder seine Auseinandersetzung mit Emanuel Macron. „König Donald wirkt auch nur aus der Ferne groß, wenn man näher kommt, sieht man, dass er auch nur ganz kleine Brötchen backt.“

Im Februar überwiegt die Freude über die Freilassung von Deniz Yücsel in der Türkei. Die Welt blickt aber auch auf die Koreanische Halbinsel. Hier finden die olympischen Sommerspiele statt. „Im offiziellen Medaillenspiegel führt Bayer vor Höchst, Pfizer und Ratiopharm.“ Außerdem nimmt das „christdemokratische Sturmgewehr AKK schon mal Anlauf, die Kanzlerin abzuschießen. Das ist die, die in ihrem zweiten Nachnamen bereits die direkte Verbindung zur Autoindustrie mitbringt.“ Beim Publikum fiel an dieser Stelle der Euro-Cent etwas langsamer. Nach kurzer Zeit wurde aber auch dieser Joke mit Szenenapplaus bedacht.

Im Jahresrückblick fanden innerdeutsche, europäische und weltumfassende Themen im ständigen Wechsel Beachtung. Horst Seehofer (ideologischer Teilchenbeschleuniger) und Markus Söder (der mit dem eigenen Planeten namens Bayern) bekamen ihr Fett weg. Ebenso Heiko Maas, „der Erfinder des gleichnamigen Schokoriegels“.

Zum Schluss reagierte „Onkel Fisch“ dann mit dem nachmittags verkündeten Ergebnis zur Merkel Nachfolge. Alle drei Kandidaten fanden mit ihren Besonderheiten Eingang in den Rückblick, der dadurch recht aktuell war.

Joachim Schröder und sein Team vom Gleis 1 konnten mit „Onkel Fisch“ ihren Status als „Hochburg des Kabaretts in der Region“ festigen. Das lässt für 2019 hoffen.