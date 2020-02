Barrien - Von Heiner Büntemeyer. Gleich 36 Mitglieder sind bei der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Barrien für eine 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet worden. Der Grund dafür liegt natürlich 50 Jahre zurück: 1969 hatte Schwester Grete Bischoff den Vorsitz niedergelegt, und niemand war bereit, die Nachfolge anzutreten. Ausgerechnet aus dieser Krise ging der Verein gestärkt heraus, denn als dem Verein das Aus drohte, übernahmen vier Frauen gemeinsam die Amtsgeschäfte und sorgten für einen Ruck im Verein. „Es war, als habe man Bremsen gelöst“, heißt es dazu in der Chronik. Die Mitgliederzahl des Ortsvereins, dessen Einzugsgebiet von Fahrenhorst bis Osterholz reichte, verdoppelte sich innerhalb von drei Jahren.

Bei der Jahreshauptversammlung bogen sich die Tische unter der Last der Blumensträuße: Es gab auch Ehrungen für weitere langjährige Mitgliedschaften. Stehenden Beifall erhielt Anni Nienaber, die dem Ortsverein offiziell seit 70 Jahren, inoffiziell aber schon wesentlich länger angehört. Sie erinnert sich noch gut daran, dass sie schon während der Kriegsjahre geholfen hat, Hilfspakete für die Soldaten zu packen.

In ihrem Jahresbericht informierte die Vorsitzende Waltraud Lütke über ein reges Vereinsleben mit Fahrten, Besichtigungen und jahreszeitlichen Festen. 18 Mitglieder beteiligten sich an einem Erste-Hilfe-Kurs, im DRK-Seniorenheim wurde eine Adventsfeier organisiert, bei der Hobbyausstellung verkaufte der Handarbeitskreis Textilien, und viermal wurde in der Grundschule Blut gespendet. 942 Spender, darunter 63 Erstspender, beteiligten sich daran.

Waltraud Lütke bedankte sich für das Engagement vieler Mitglieder und die gute Zusammenarbeit mit den Vorstandsmitgliedern.

Ortsbürgermeister Manfred Nienaber erinnerte die Anwesenden daran, wie wichtig ehrenamtliche Mitarbeit ist. Ein Dank der Vorsitzenden galt Monika Huntemann, die dem Vorstand als Bezirksfrau und Schatzmeisterin angehört. Sie bleibt dem Vorstand als Schatzmeisterin erhalten, doch das Amt einer Bezirksfrau übernahm Traute Bosse.

Nach 30 Jahren beschloss die Mitgliederversammlung einstimmig, den Jahresbeitrag auf 18 Euro zu erhöhen.

Waltraud Lütke hatte bereits vor einem Jahr eine Wiederwahl abgelehnt und führt seitdem das Amt nur kommissarisch weiter. Jetzt stellte sie den Mitgliedern Maria Timmer vor, die möglicherweise den Vorsitz übernehmen würde. Allerdings möchte sie sich erst mit den Aufgaben vertraut machen und wird die Vorstandsarbeit in den kommenden Monaten begleiten. Spätestens bei der nächsten Jahreshauptversammlung soll eine Entscheidung herbeigeführt werden.

Der Veranstaltungsplan 2020 sieht für jeden Monat eine spezielle Veranstaltung vor. An jedem zweiten Mittwoch im Monat trifft sich die Handarbeitsgruppe, an jedem dritten Mittwoch im Monat wird im DRK-Seniorenheim gefrühstückt.

Die Versammlung endete mit einem Vortrag der Gedächtnistrainerin Renate Früchtenicht, die die Zuhörer nicht nur informierte, sondern sie auch zu einigen sehr unterhaltsamen gemeinsamen Übungen anregte.