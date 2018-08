Von Alphorn bis Zupflaute

Syke - Von Frank Jaursch. Ein Radler muss fahren. Kommt das Rad zum Stillstand, so kippt es um – oder man muss absteigen. Ganz ähnlich geht es Jazz Folk Bike (JFB): Längst ist das kleine, feine Syker Musikfestival in die Riege der anerkannten Veranstaltungsreihen aufgestiegen. Um dort zu bleiben, muss es weiter gehen, immer weiter. Dafür beschreiten die Organisatoren auch neue Wege – und zwar buchstäblich.

Für die 16. Ausgabe haben sich die Macher mehrere Spielorte gesichert, in denen bislang noch kein JFB-Konzert zu hören war. Im heutigen ersten Teil der Ankündigung geht es um die ersten drei von insgesamt sieben Konzerten.

Der JFB-Auftakt am Freitag, 31. August, nutzt eine ebenso bekannte wie prädestinierte Location – den malerischen Garten des Syker Vorwerks. Um 19 Uhr tritt dort der Gitarrist Igor Lazarev mit der Lazarev Project Group auf. Sein Konzert steht unter dem Titel „Shine your Light“. Die Besucher erwartet „harmonische und rhythmisch interessante Fusion-Musik“ mit Anleihen aus Rock, Funk und Latin, heißt es in der Ankündigung – und weiter: „Die selbst komponierten Stücke reflektieren persönliche Aspekte der Spiritualität, der Familie, des Lebens.“ Bei dem in Deutschland lebenden Ukrainer „stehen stets die melodischen Aspekte im Vordergrund“.

Im Anschluss an das Konzert präsentiert JFB – noch eine Premiere – einen dreifach oscarprämierten Film: das Musikdrama „Whiplash“ aus dem Jahr 2015, in dem die Torturen im Musikbusiness im Mittelpunkt stehen. Die Konzertkarte beinhaltet auch den Eintritt zum Open- Air-Kino.

Tags darauf geht es für vier Kölner Soundkünstler und alle Zuhörer hoch hinaus – fast 59 Meter, um genau zu sein. Erstmals dient der Hohe Berg als Kulisse und JFB-Veranstaltungsort. Ab 15 Uhr gastieren dort die Talking Horns mit ihrem passenden Programm „go alpine“. Sie lieben es, an ungewöhnlichen Orten zu spielen, weben dort ihre Klangteppiche. „Sie spielen voller Selbstironie mal Stücke aus dem Real Book of Jazz, mal treten sie mit den heimischen Vögeln in einen Dialog“, so die Organisatoren von Jazz Folk Klassik. Für das Konzert auf dem Hohen Berg bringen sie ein Alphorn mit – „und sie spielen auch bei Schmuddelwetter“. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Eine echte Hochkaräterin gibt sich am Samstag ab 18 Uhr im Gleis 1 (noch eine Spielort-Premiere) die Ehre. Die polnische Sängerin, Komponistin, Schauspielerin und Multiinstrumentalistin Karolina Cicha interpretiert die traditionelle, oft sakrale Musik ihrer Heimat im kulturellen Schmelztiegel Ostpolens auf moderne Weise. Die Ankündigung gibt einen Eindruck davon, welche Vielfalt die Gäste erwartet: „Ihre Songs sind von der jiddischen Tradition inspiriert, lassen sich auf islamische Ursprünge der Tartaren, auf Psalmen des Alten Testaments oder christliche Motive gregorianischer Choräle zurückführen.“

Gemeinsam mit Mateusz Szemraj und Karolina Matuszkiewicz lässt Cicha nicht nur ungewöhnliche traditionelle Instrumente wie die afghanische Zupflaute Rubab, die arabische Oud oder polnische Kniegeigen erklingen – sie verbindet sie auch mit modernen Samplern oder Loops. Das Konzert „Neun Sprachen“ gewann den Grand Prix der Neuen Tradition des polnischen Radios und wurde bereits auf den wichtigsten Folkfestivals und als offizieller Beitrag Polens auf der größten Welt- und Folkmusikmesse Womex in Budapest aufgeführt.

Karten zu allen Konzerten von Jazz Folk Bike – außer zum Kostenlos-Konzert am Hohen Berg – gibt es in den Geschäftsstellen der Kreiszeitung, bei der Stadt Syke und bei der Kreissparkasse.