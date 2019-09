Alles von hier

Gessel - Von Heiner Büntemeyer. Gut, dass die Georginenstraße in Leerßen lang genug und zudem wenig befahren ist, denn dort formierte sich am Sonnabend ein Erntewagenkorso, der aus 19 bunt geschmückten Erntewagen, drei Radfahrergruppen und einer Reitergruppe gebildet wurde. Die Organisatoren bemühten sich auch um die wirkungsvollste Reihenfolge der Wagen, denn einige hatten ihre eigene Musik an Bord, „und die sollten sich nicht gegenseitig stören“, wie Josh Schulte berichtete.

Auf dem Weg von Leerßen bis zum Hof Kops im Altdorf Gessel wurde der bunte, fröhliche Korso von vielen Zuschauern bestaunt. Einige begleiteten den Festzug mit dem Fahrrad und stiegen an geeigneten Stellen wieder ab, um den Zug ein weiteres Mal an sich vorbeiziehen zu lassen. Dabei gab es viel zu bestaunen: Die herrliche Erntekrone, die auf dem Hof Glade in Leerßen gebunden wurde, die vielen fröhlichen Passagiere auf den Wagen und die gepflegten Traktor-Oldtimer, die diese Wagen zogen. Der Schützenverein PHL hatte einen uralten MAN-Schlepper vorgespannt, die „Spitzen vom Heidberg“ ließen sich von einem luftgekühlten Deutz-Dieselross ziehen, und die „Fischereikämpe“ spannten einen Hanomag, Baujahr 1958, vor ihren Wagen. Ein besonderer Hingucker war ein ehemaliger Schweinetransportwagen aus dem Jahre 1880, der noch auf Holzreifen lief, von einem fast 50 Jahre alten Deutz gezogen wurde und die Einwohner aus Leerßen-Süd nach Gessel brachte.

Ihr Ziel war der Hof von Anke und Reinhold Kops. Fleißige Helfer hatten Hof und Festscheune geschmückt und sich als kreative Stroh-Rundballenkünstler erwiesen, die daraus eine große Pforte errichtet und mit Maiskolben und Blumen Sonnen und dekorative Räder geformt hatten. Sie hatten schon Wochen zuvor aus Rundballen ein großes Huhn gebastelt und dieses in der Hachewiese am Ortseingang aus Richtung Barrien aufgestellt.

Mitglieder der Dorfjugend schleppten die Erntekrone in die Scheune, wo am Vormittag ein Ernte-Gottesdienst stattgefunden hatte. Tomke Bauer, Tetje Hollwedel und Jan Landsberg sprachen das Erntegedicht, Ortsbürgermeister Claus Ahlers hielt die Festansprache. Er dankte allen, die an der Organisation beteiligt waren, auch der Feuerwehr, die den Festzug umsichtig abgesichert hatte. Die Zuhörer bat er, beim Einkauf von Gemüse und Lebensmittel auf die regionale Herkunft zu achten. Noch gebe es in Gessel und Leerßen Landwirte, die den Anbau ihrer Produkte nach bewährter Fruchtfolge planen. „Alles, was hier an Ernteschmuck zu sehen ist, von den Kartoffeln über Getreide, Blumen und Gemüse stammt aus den Gärten und von den Feldern unseres Dorfes“, erklärte er.

Musikalisch wurde der Kaffeenachmittag mit selbst gebackenen Kuchen und Torten von den „Klosterbachtalern“ begleitet, während die Kinder ein einer großen Sandkiste nach Tennisbällen suchten, die sie gegen ein Geschenk eintauschen durften.

Abends sorgte DJ Hartmut Oltmanns beim Ernteball für Stimmung und Musik.