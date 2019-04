Alles neu macht in diesem Jahr nicht der Mai, sondern der April: Obstbäume stehen längst in voller Blüte, die ersten Rosenknospen zeigen sich – lange vor dem Rosenmonat Juni. Auch wenn die Natur ihrer Zeit weit voraus zu sein scheint: Alles im grünen Bereich, sagt der passionierte Hobby-Gärtner Ulf Walek. Und kann das mit Vergleichsdaten belegen.

Landkreis Diepholz – Der Schnittsalat wächst grün und üppig im Garten Walek in Syke, allerdings noch unter Glas. Aber außerhalb des Gewächshauses leuchten die üppigen Kamelien in kräftigem Rosa und edlem Weiß. Traubenhyazinthen und Tulpen setzen mit ihren Blüten farbliche Akzente – wie fröhliche Frühlingsboten.

Doch Mitte April stehen in diesem Jahr bereits Kirsch- und Pflaumenbäume im Landkreis Diepholz in voller Blüte – ist es dafür nicht noch viel zu früh? Ulf Walek, seit mehr als einem halben Jahrhundert passionierter Hobby-Gärtner, lächelt gelassen. Der 82-Jährige hat immer wieder unterschiedliche Blütezeiten erlebt – und kann genau das mit Daten von Fotos aus seinem großen Garten belegen.

2004 zum Beispiel standen die Apfelbäume am 30. April in voller Blüte. Und 15 Jahre später? Könnte es durchaus genauso sein, denn die Äste tragen bereits Knospen.

Die Kamelien entfalteten im Garten Walek am 8. April diesen Jahres ihre volle Blütenpracht – das war vor zwölf Jahren ganz genauso, undzwar auf den Tag genau, hat Ulf Walek dokumentiert. Unterschiede gibt es schon – zum Beispiel bei den Leberblümchen. Sie öffneten 2013 am 8. April ihre Blüten. „Aber ein Jahr später waren sie erst am 17. April da“, hat Ulf Walek dokumentiert, der sich im Nabu (Naturschutzbund) als Vorsitzender der Stiftung Naturerbe im Landkreis Diepholz und als Vize-Vorsitzender des Ortsverbands Syke und Umgebung engagiert.

+ Schnittsalat erntet Ulf Walek noch im Gewächshaus. Aber die Natur blüht auf, wie der prachtvolle Rhododendron zeigt. FotoS: Anke Seidel

Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten zu ernten, ist für Familie Walek selbstverständlich. Eigene Erfahrungen im Laufe der Jahrzehnte, Tipps und Ratschläge hat der 82-Jährige in einem ganz persönlichen Gartenbuch zusammengefasst. Zum Beispiel, mit welchen Nachbarpflanzen Erbsen wunderbar harmonieren und mit welchen nicht, welche Schädlinge wann und wo auftreten können und welche Samen besonders gut haltbar sind.

Wann sät und pflanzt der passionierte Hobby-Gärtner? „Ich gehe nach Bodentemperatur“, antwortet Walek. Die entscheidende Marke: fünf Grad.

Möhren, Bohnen und Radieschen, Mairüben, Pastinaken, Winterportulak und Zuckermais, Zwiebeln, Kartoffeln, Kürbisse und Zucchini: Diese und andere Sorten mehr baut Walek an – aber nicht alle in jedem Jahr.

+ Ungewöhnlich früh treiben die Rosen Knospen.

Wegweiser sind ihm übrigens die biologischen, sprich phänologischen Jahreszeiten. Denn sie haben kein festes kalendarisches Datum, sondern werden vom Wachstum der Pflanzen bestimmt. Die Blüten der Schneeglöckchen leiten – in der Regel Mitte bis Ende Februar – den Vorfrühling ein. Die Blüten des Huflattichs bestimmen die Mitte des Vorfrühlings, und die der Buschwindröschen dessen Ende. Nach dem phänologischen Kalender beginnt der Erstfrühling, wenn der Himmelsschlüssel blüht oder die Stachelbeeren die ersten Blätter zeigen. Mit der Blüte der frühen Apfelsorten beginnt der Vollfrühling. Die Blüten des schwarzen Holunders zeigen den Frühsommer an, die der Madonnenlilie und der Wegwarte den Hochsommer. Haben Eberesche und Schneebeere ihre Fruchtreife erreicht, beginnt der Spätsommer. Blüht die Herbstzeitlose und startet die Holunderernte, ist Frühherbst. Sind Walnüsse und Rosskastanien reif, beginnt der Vollherbst – und der Spätherbst mit dem Blattfall bei Buchen, Birken und Eichen.