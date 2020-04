Alle Senioren haben wieder ein Dach überm Kopf

Syke – Ausnahmslos alle Senioren, die am vergangenen Mittwoch beim Brand des Wohnheims an der Waldstraße evakuiert werden mussten (wir berichteten), haben inzwischen eine neue Unterkunft gefunden.

Das gab der Landkreis Diepholz in einer Pressemitteilung bekannt.

Die etwa 60 Bewohner waren zunächst im Krankenhaus Bassum und einem ehemaligen Seniorenheim in Bruchhausen-Vilsen provisorisch untergekommen. Von dort konnten sie jetzt weitervermittelt werden.

Der größte Teil ist in Einrichtungen der Bremer Convivo-Gruppe untergekommen, zu der auch das abgebrannte Seniorenzentrum in Syke gehört. „Bis auf wenige Ausnahmen“ in Bremen und umzu, heißt es in der Mitteilung.

Ein kleinerer Teil hat Obdach bei Verwandten gefunden. Mindestens so lange, bis die Corona-Epidemie abgeflaut ist, werden sie dort bleiben müssen.

„Convivo, die Stadt Syke und der Landkreis Diepholz stimmen sich auch weiterhin ab, um dauerhafte Lösungen für alle Senioren zu finden“, so Landrat Cord Bockhop.