Alle Kanäle führen in die Kläranlage Plackenstraße

Syke - Von Horst Meyer. Über insgesamt 160 Kilometer Kanäle gelangen Syker Abwässer in die Kläranlage. Im Stadtgebiet meist im freien Gefälle, aus den Ortschaften mit Unterstützung von 185 Pumpstationen. Betriebsleiter Stefan Ehlers und seine zehn Mitarbeiter sorgen dafür, dass täglich etwa 3000 Kubikmeter Abwässer biologisch rein der Hache wieder zugeführt werden. Das entspricht etwa 15.000 Badewannenfüllungen. Dazwischen liegt eine Menge Arbeit, die überwiegend von nicht sichtbaren, mikroskopisch kleinen Mitarbeitern erledigt wird. Und das im 24-Stunden-Betrieb an 365 Tagen im Jahr.

Thema war dies bei der Gästeführung „Das ,Ende’ der Plackenstraße“. Mehr als 20 Teilnehmer begrüßte Ernst Bochnig am Tor der Kläranlage, die lange Zeit mit der Hausnummer 50 das Ende der Plackenstraße darstellte.

Stefan Ehlers übernahm es, die Kläranlage vorzustellen. Er begann den Rundgang in der Schaltwarte. Dort sind die einzelnen Anlagenteile und deren jeweiliger Betriebszustand auf einem Wand füllenden Schaubild dargestellt. Die Abwässer kommen in einem Pumpwerk unter der Erde an. Von dort geht es zur mechanischen Vorreinigung. Zunächst sortieren Siebtrommeln alle Bestandteile aus, die größer als 2,5 Millimeter sind. Organische Bestandteile werden dem Kreislauf wieder zugeführt. Der Rest kommt zerkleinert und gepresst in einen Container.

Dann wartet ein Sand- und Fettfang. Zugeführte Luft bremst die Fließgeschwindigkeit des Wassers. Sand setzt sich am Boden ab und wird abgepumpt. Der weitere Weg des Abwassers führt in ein Vorklärbecken. Mit diesem Vorgang endet die mechanische Behandlung.

Im nächsten Schritt kommen die bereits erwähnten mikroskopischen Mitarbeiter zum Zuge. Bakterien sorgen für eine biologische Reinigung, bevor es über Belebungs- in Nachklärbecken weitergeht. Der verbliebene Schlamm wird separiert. Das Abwasser gilt danach als gereinigt. Über einen Schönungsteich gelangt es wieder in die Hache. Stefan Ehlers meint schmunzelnd: „Im Schönungsteich sorgen Enten bereits wieder für eine erste Verunreinigung des sauberen Wassers.“

Der angefallene Schlamm wird in verschiedenen Schritten getrocknet. In einem Faulbehälter entsteht dabei aus Biomasse Methangas. Das Gas wird aufgefangen und in Wärme und Strom umgewandelt. Die Wärme heizt die Kläranlage zu 100 Prozent. Der erzeugte Strom deckt etwa 30 Prozent des Strombedarfs. Der verbleibende Schlamm kommt zur Zeit noch weitestgehend auf Äcker der Umgebung.

Ehlers erklärt: „Aufgrund der neuen Düngemittelverordnung wird das Düngen allerdings eingeschränkt. Geeignete Flächen werden knapp. Künftig wird der Schlamm wohl noch stärker getrocknet werden, damit er anschließend verbrannt werden kann.“ Die Qualität des gereinigten Wassers und des Schlamms wird ständig im eigenen Labor überwacht.

Eine Teilnehmerin möchte wissen, ob Pflanzenschutzmittel ein Problem für die Kläranlage seien. „Wenn sie in größeren Mengen ankämen, würden die für die biologische Reinigung notwendigen Bakterien absterben. Eine Reinigung des Abwassers wäre dann nicht mehr möglich. Das war aber bisher noch nie der Fall“, antwortet der Betriebsleiter.

Zu Rückständen von Medikamenten und Keimen erklärt er, dass dem eigenen Labor dafür keine Testverfahren zur Verfügung stehen. Das sei aber nicht nur in Syke so.