Alarmplan für alle Feuerwehren im Landkreis Diepholz

Für die 108 Feuerwehren im Landkreis Diepholz gibt es einen strukturierten Einsatzplan. Ob ein Sturm einen Baum auf eine Straße schmeißt oder Keller überlaufen, die Einsatzkräfte sind gewappnet.

Landkreis Diepholz – Warnstufe Orange meldete die Unwetterzentrale für Niedersachsen am Donnerstag noch um 17.50 Uhr. Da fiel im Bereich der Stadt Bassum ein sanfter Sommerregen. Von den prognostizierten „Regenschauern und teils heftigen Gewittern mit großem Schadenspotenzial“, vor denen die Unwetterzentrale Niedersachsen ab 17 Uhr bis zum nächsten Morgen warnte, zu dem Zeitpunkt keine Spur.

Unwetterwarnung für die Nacht vom 22. auf den 23. Juni

Die Diskrepanz zwischen der Prognose und dem realen Geschehen war also im genannten Bereich enorm groß. Dennoch: Die freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Diepholz waren zu dieser Zeit bereits auf Sturm- und Regeneinsätze vorbereitet. Rund 5 100 Einsatzkräfte engagieren sich freiwillig in 108 Feuerwehren der 15 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Diepholz – und sind nach einem strukturierten Alarmplan binnen kürzester Zeit in der Lage, Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien oder von Wasser überflutete Keller auszupumpen.

Bei Kreisbrandmeister Michael Wessels laufen die Fäden zusammen. Er kennt die Alarm- und die Schichtpläne, die für die Feuerwehren in den 15 Kommunen des Landkreises gelten. Denn die Feuerwehr muss im Unwetterfall nicht nur im öffentlichen Verkehrsraum und in ungezählten privaten Haushalten nachhaltig für Entlastung sorgen, sondern auch auf anderes vorbereitet sein. Ein Teil der Einsatzkraft an Fahrzeugen und Manpower ist so strukturiert, dass die Feuerwehr bei – nicht auszuschließenden – Unfällen oder Bränden ebenso die notwendige Zahl von Fahrzeugen und Einsatzkräften bereitstellen kann. Das Leben beweist: Sturm ist nicht alles.

Unklar ist, wie viele Menschen sich von den Prognosen der Unwetterzentrale Niedersachsen oder von anderen Wetterdiensten informieren lassen und dementsprechend beunruhigt reagieren. Fakt ist, dass die Feuerwehren und die Behörden im Katastrophenschutz weitaus detailliertere Wetter-Informationen erhalten. Kreisbrandmeister Michael Wessels verweist auf ein besonderes Wetterwarnsystem, das eben nur für diese Einsatzkräfte zugänglich ist. Je nach Notwendigkeit wird in jeder Stadt, Gemeinde und Samtgemeinde eine Einsatzzentrale eingerichtet – in der Regel in einem Feuerwehrgerätehaus. Von dort aus wird dann der Einsatzplan gesteuert. Die Feuerwehr ist für den Ernstfall also fest vorbereitet.

