„Luftkrieg in der Region“ 1944/45: Alarm, Angst und Tote

Landkreis Diepholz - „So etwas vergisst man sein Leben lang nicht“, sagen Otto und Margaretha Rasche mit ernstem Blick. Vor ihnen liegt die Dokumentation „Luftkrieg in der Region“. Es ist der zweite Band, den Jürgen Kuhlmann und Ulf Kaack erarbeitet haben und der in Kürze auf den Markt kommt – auch mit den Kindheitserinnerungen von Otto und Margaretha Rasche.

Denn sie gehören zu den insgesamt 43 Zeitzeugen, deren Erlebnisse Jürgen Kuhlmann dokumentiert hat. Es sind Menschen im Bereich der ehemaligen Grafschaft Hoya, die in den Jahren 1944/45 insgesamt 24 Flugzeugabstürze und ihre dramatischen Folgen miterleben mussten.

Alarm, Angst, Flugzeugtrümmer – und Tote. Bilder, die sich auch in das Gedächtnis von Otto und Margaretha Rasche aus Neuenmarhorst gebrannt haben. Seit 65 Jahren sind sie verheiratet und führen, so zeigen sie, eine glückliche Ehe.

Es war der 6. März 1944, den Otto Rasche nicht vergessen wird. Es war der Tag, an dem 730 schwere Bomber der US Air Force die Metropole Berlin als Angriffsziel hatten – und an dem der Schulunterricht von Otto Rasche, damals 13 Jahre alt, jäh beendet war. Der Junge lief nach Hause. Dort hörte er das Dröhnen der Motoren und sah – in großer Höhe – einen heftigen Luftkampf zwischen deutschen Jagdflugzeugen und den schweren US-Bombern. „So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen“, erinnert er sich.

Was folgt, beschreibt die Dokumentation so: „Plötzlich war einer der Bomber getroffen, schlingerte aus der Formation. Noch in der Luft explodierte die Maschine mit ihrer Bombenlast und brach auseinander, großflächig fielen die Trümmerteile im Bereich der Buschheide in Ellinghausen zu Boden. Einige Besatzungsmitglieder retteten sich mit dem Fallschirm.“

Es ist das Schicksal eines US-Soldaten, das Otto Rasche niemals vergessen hat. Denn eine Bäuerin holte den jungen Soldaten ins Haus. Es war Mittagszeit, und dem Amerikaner wurde ein deftiger Eintopf vorgesetzt. Parteilinie? Sie war den Bauersleuten offensichtlich egal: „Hier überwogen christliches und humanitäres Handeln“, heißt es in der Dokumentation.

Otto Rasche schildert ebenso die unausweichliche Festnahme des jungen Amerikaners: „Unter den Augen der umstehenden Menschen geleitete man ihn mit Prügeln und Fußtritten zu einem bereitstehenden Auto“, schildert er das rabiate Verhalten deutscher Funktionäre und auch von Zivilisten. Es war ein junger Wehrmachtssoldat, der Zivilcourage bewies und diesem Treiben Einhalt gebot, so Otto Rasche.

Seine Frau Margaretha berichtet von einem Erdbunker, den Nachbarn gebaut hatten und den die damals 13-jährige Margaretha Brinkmann, die in Stöttinghausen lebte, gut kannte: „Bei den häufigen Fliegeralarmen saßen wir fast immer im Erdbunker.“ Doch nicht am 23. März 1945, als die Royal Air Force einen Angriff auf Bremen flog: Der Erdbunker war an einer Seite eingebrochen, deshalb suchten die Menschen im Graben Schutz. Um 11 Uhr explodierte über Stöttinghausen ein britischer Bomber, sieben Soldaten darin verloren ihr Leben.

Als sich der Lärm gelegt hatte und sich die Stöttinghäuser aus ihren Verstecken wagten, war das Entsetzen groß: „Der Erdbunker, normalerweise der Zufluchtsort für die gesamte Nachbarschaft, war platt. Auf dem Bauwerk lagen der Rumpf des Bombers sowie eine der beiden Tragflächen“, ist in der Dokumentation nachzulesen. Hätten die Dorfbewohner in diesem Bunker Schutz gesucht, sie hätten nicht überlebt. Margaretha Rasche erinnert sich, dass drei oder vier tote englische Soldaten mit dem Ackerwagen abtransportiert worden seien. Die Toten sollen, so erzählte es damals eine Nachbarin, zuvor von Einheimischen ausgeplündert worden sein.

Es sind bewegende Erinnerungen wie diese, die Jürgen Kuhlmann nach einfühlsamen Gesprächen mit den Zeitzeugen sorgfältig festgehalten hat. Auf dem Weg zur Dokumentation hat er aber auch stumme Hinweise darauf gefunden, dass nicht alle Überlebenden mit dem Leben davon gekommen sind, sondern es vielmehr unter mysteriösen Umständen verloren haben: ungeklärte Taten, die sich im Dunkel der Geschichte verlieren.

Ihr Buch wollen die Autoren als Erinnerung und Mahnung verstanden wissen. Mit der unmissverständlichen Botschaft, dass es zum Frieden keine Alternative gibt.

Auf 120 Seiten ist – zusammen mit Archiv-Einblicken und Reflexionen von Ulf Kaack und Jens Schaper – ein Bild der Schrecken in den letzten Kriegjahren in der Region entstanden.

Verleger Edgar Fischer von Printhaus zu dem neuen Buch seines Verlags: „Das ist nur ein kleiner Auszug dessen, was hier in der damaligen Zeit in der Region passiert ist.“ Er weiß von „unvorstellbaren Grausamkeiten, die man nicht schreiben kann“.

Weitab jeder Heldenverehrung solle das Buch die Informationslücke schließen, die es in der Reflexion der Schrecken des Krieges gegeben habe: „Als Nachkriegskind habe ich weder in der Schule noch von Erwachsenen etwas darüber erfahren“, so Edgar Fischer. Für Menschen, die durch Kriegserlebnisse traumatisiert waren, sei das Schweigen überlebensnotwendig gewesen.

Das Vorwort des Buches hat der ehemalige Bremer Bürgermeister Henning Scherf verfasst.

Der erste Band der Dokumentation „Luftkrieg in der Region" ist vor zwei Jahren erschienen (Impuls war eine kleine Kladde, in die Polizist Otto Meierdierks damals Luftkriegsereignisse notiert hatte). Der zweite Band erscheint in den nächsten Tagen in einer Auflage von 1 000 Exemplaren und reflektiert Flugzeugabstürze 1944/45 in folgenden Orten: Twistringen, Binghausen, Ellinghausen, Stöttinghausen, Bassum, Katenkamp, Bramstedt, Albringhausen, Eschenhausen, Apelstedt, Syke, Jardinghausen, Okel, Wachendorf, Hoya, Schwarme, Hilgermissen-Mehringen, Harpstedt, Stuhr und Schweringhausen.