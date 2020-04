Aktion der Tafel Syke: Gutscheine für Lebensmittel

+ So soll es bald wieder sein. Aber statt Lebensmitteln gibt es vorerst nur Gutscheine. Foto: Ehlers

Syke – Wegen der Corona-Pandemie sind die Ausgabestellen der Tafel Syke seit Wochen geschlossen. Jetzt plant die Einrichtung eine andere Art der Unterstützung für ihre Kunden: Sie gibt Lebensmittelgutscheine aus. Das berichtet Tafelsprecher Ralf Grey. Am 17. April verteilen die Mitarbeiter in der Zeit von 14 bis 15 Uhr in den Ausgabestellen Syke, Weyhe und Bruchhausen-Vilsen Gutscheine für den Kauf von Lebensmitteln an Tafel-Kunden. Sie müssen dafür einen Tafelausweis vorlegen, der am 16. März – dem Tag vor der Schließung – gültig war. Pro Erwachsenem gibt es einen Gutschein über 20 Euro, pro Kind über 10 Euro. „Sofern vorhanden, sollten die Abholer einen Mundschutz tragen“, so Ralf Grey.