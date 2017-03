100 Akteure auf einer Bühne

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Auch der Chor des Syker Gymnasiums steckt mitten in den Proben für das erste gemeinsame Konzert mit der Big Band. Am Dienstag treten beide Formationen erstmals gemeinsam im Theater auf. - Foto: Heinfried Husmann

Syke - Von Frank Jaursch. Es wird voll auf der Bühne des Syker Theaters: Am Dienstag, 14. März, werden sich der Chor und die Big Band des Gymnasiums für ein Konzert den Platz teilen – zusammen immerhin mehr als 100 Akteure. Der Auftritt ist eine Premiere: Zum ersten Mal treten die beiden personell stärksten musikalischen Gruppen der Schule gemeinsam auf.

Dieser Umstand mutet auf den ersten Blick überraschend an: Schließlich haben Big Band und Chor in Person von Jutta Röscher sogar dieselbe Leiterin. Aber die rührige Lehrerin hatte in den vergangenen fünf Jahren seit der Gründung des Chores schlicht zu viele Projekte um die Ohren, um sich um das Zusammenspiel der beiden Gruppen zu kümmern.

Bis jetzt. Für das gemeinsame Konzert legen sich beide Ensembles im Vorfeld ins Zeug. Die Big Band hat in den vergangenen Monaten sechs neue Titel einstudiert, die am Dienstag erstmals aufgeführt werden.

Auch der Chor hat sich gemausert. Die Gruppe, die sich vor fünf Jahren auf Initiative aus der Schülerschaft gebildet hatte, ist seit dieser Zeit von gut einem Dutzend auf mehr als 60 Stimmen angewachsen. Einmal in der Woche treffen sich die Jugendlichen aus allen Jahrgängen am Ende des Schultages zum Üben.

Die Probenräume werden für solche Mengen schon mal zu klein. Das zeigte sich auch am vergangenen Freitag: Nach den gemeinsamen Auflockerungs- und Einsing-Übungen „flüchtete“ die Gruppe hinaus ins Foyer des Theaters.

Kurze Zeit später wurde der Bereich von einem vierstimmigen „Sweet Dreams Are Made Of This“ beschallt. Jutta Röscher hörte genau hin, korrigierte moderat, gab Tipps. Die Musiklehrerin zeigt sich angetan vom Eifer der jungen Sänger. „Wie die am Freitagmittag noch die Energie aufbringen, das ist schon erstaunlich.“

Im Chor manifestiert sich dabei ganz nebenbei ein ähnliches Phänomen wie schon bei der Big Band: Das Zusammenspiel schweißt die unterschiedlichen Jahrgänge zusammen. Die Fünftklässlerin steht wie selbstverständlich neben dem Oberstufenschüler, die Älteren helfen den Jüngeren.

Für ihren gemeinsamen Auftritt hoffen die Gymnasiasten auf volle Ränge im Theater. Die Gäste erwartet ein Mix mit Stücken aus den Bereichen Pop und Rock, Swing und Latin. Die beiden Gruppen werden allerdings nicht gemeinsam spielen, sondern sich mit ihren Titeln abwechseln.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt kostet 2,50 Euro (für Erwachsene) beziehungsweise 1,50 Euro (für Schüler).