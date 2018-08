Syker Renterin im Papier- und Nervenkrieg mit der Techniker-Krankenkasse

„Gesund in die Zukunft“: Slogan auf einem Schild an der Hauptverwaltung der Techniker-Krankenkasse in Hamburg.

Syke - Von Michael Walter. „Ich glaub, mir wird schwummerig!“ – Dieser Satz steht am Anfang eines monatelangen Papier- und Nervenkriegs, den sich ein Rentner-Ehepaar aus Syke mit der Techniker-Krankenkasse liefert und der noch immer nicht beendet ist. Gegenstand: Die Übernahme von Fahrtkosten zur ärztlichen Behandlung. Streitwert: Vielleicht 500 bis 600 Euro.

Frühjahr 2017: Ein paar Tage nach ihrem 70. Geburtstag bekommt Christel Nagel in ihrer Wohnung einen Schwindelanfall. Sie stürzt und bricht sich den Fuß. Der Bruch ist kompliziert. Christel Nagel muss operiert werden und zwei Wochen im Krankenhaus bleiben. Danach ist sie für Monate an den Rollstuhl gefesselt.

Ihre Verletzung erfordert eine regelmäßige Wund- und Befundkontrolle. Die Klinik kann das nicht leisten, also lässt sich Christel Nagel dafür an die Unfallchirurgie in Weyhe überweisen. Dort hinkommen kann sie nur per Krankentransport durch ein Taxiunternehmen. Da die Weiterbehandlung medizinisch erforderlich ist, erhält die Seniorin eine ärztliche Verordnung für die Fahrten. Doch die TK weigert sich, die Kosten zu übernehmen.

Christel Nagel legt Widerspruch gegen den Bescheid der Krankenkasse ein. Der Widerspruch wird zurückgewiesen. Was folgt, ist ein endloses Hin und Her, das sich über ein Jahr hinzieht. Der Schriftverkehr mit der Krankenkasse füllt bei Familie Nagel inzwischen einen dicken Aktenordner. Zwecklos. Die Krankenkasse bleibt bei ihrer Ablehnung.

Die Begründungen dafür muten zum Teil aberwitzig an. Am 7. August 2017 schreibt die TK: „Die Bedingungen für eine Kostenübernahme liegen nicht vor.“ Die Fahrtkosten könne die TK nur übernehmen, wenn ein bestimmter Schwerbehindertenausweis vorhanden wäre oder – und das ist jetzt der entscheidende Satz, um den sich die ganze Auseinandersetzung dreht – wenn Christel Nagel zwar keinen solchen Ausweis hat, aber „genauso in ihrer Mobilität eingeschränkt“ wäre, die Behandlung über einen längeren Zeitraum notwendig ist und die Fahrt vom Arzt verordnet worden wäre.

Alle drei Bedingungnen waren bei Christel Nagel erfüllt. Ehemann Manfred Nagel: „Zu dieser Zeit war meine Frau auf den Rollstuhl angewiesen und konnte sich ohne fremde Hilfe überhaupt nicht fortbewegen. Auch die Notwendigkeit der Behandlung steht außer Frage, und eine ärztliche Verordnung liegt ebenfalls vor.“

Aber kein Grund für die Techniker-Krankenkasse, die Fahrtkosten zu übernehmen. Am 14. November schreibt die TK: „Der Gesetzgeber sieht bei vorübergehenden Einschränkungen in der Mobilität keine Kostenübernahme für Fahrten zur ambulanten Behandlung in einer Arztpraxis vor.“ Und dauerhaft sei Christel Nagel ja nicht auf den Rollstuhl angewiesen.

TK: „Haben keinen Handlungsspielraum“

Außerdem gebe es keine Vergütungsregelung zwischen dem Krankenhaus und dem behandelnden Arzt in der Unfallchirurgie Weyhe. Und noch eine Reihe weiterer Gründe führt die TK auf, die ihr eine Kostgenübernahme unmöglich machten. „Die rechtlichen Vorgaben lassen uns keinen Handlungsspielraum“, heißt es.

Nagels legen erneut Widerspruch ein. Am 20. Juni 2018, rund 15 Monate nach ihrem Unfall, erhält Christel Nagel die endgültige Ablehnung vom Widerspruchsausschuss der TK. Auf fünf eng beschriebenen Seiten listet die Krankenkasse Gründe auf, die gegen eine Kostenübernahme sprechen.

Die meisten davon betreffen Christel Nagel überhaupt nicht. „Standardformulierungen aus dem Satzbaukasten“, mutmaßt Manfred Nagel. Andere Begründungen wirken an den Haaren herbeigezogen. So argumentiert die TK, ihre (vorhandene) chronische Erkrankung hätte Christel Nagel nicht derart behindert, dass sie die Fahrt nach Weyhe nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln habe bewältigen können. Für Christel Nagel, die zu dieser Zeit ohne Hilfe nicht mal auf die Toilette gehen konnte, ein Schlag ins Gesicht. „Zumal die chronische Erkrankung mit dieser Sache absolut gar nichts zu tun hat“, sagt sie.

Die Techniker-Krankenkasse sieht sich im Recht: Voraussetzung für die Übernahme der Fahrtkosten sei „eine hohe Behandlungsfrequenz“, so TK-Pressesprecher Frank Seifert. Eine hohe Behandlungsfrequenz wäre laut TK mindestens zweimal wöchentlich für sechs Monate oder mindestens einmal wöchentlich für länger als sechs Monate oder mehr als zweimal wöchentlich für weniger als sechs Monate.

Seifert weiter: „Nach Prüfung der Techniker Krankenkasse lag bei Frau Nagel keiner diese Ausnahmefälle vor, so dass die Verordnung nicht genehmigt werden konnte. Leider hat uns Frau Nagel erst nach Durchführung der Fahrten informiert. Wir hatten somit leider keine Möglichkeit Frau Nagel rechtzeitig über die Rechtslage aufzuklären.“ An diese Rechtslage sei die TK gebunden, heißt es.

Doch die beiden Syker Rentner lassen sich nicht unterkriegen. „Wir gehen vor Gericht“, sagt Manfred Nagel. „Wir klagen.“