Aha-Erlebnis Weihnachtsmarkt

Heiligenfelde - Von Michael Walter. Das Wetter war wie dafür bestellt: Ganz leichter Frost und leises Schneetreiben herrschten gestern beim Heiligenfelder Weihnachtsmarkt. Passender hätte es zu diesem Jubiläum gar nicht sein können. Es war der 25.

Eine Zahl, auf die Ortsbürgermeister Wilken Hartje durchaus ein bisschen stolz ist. Immerhin ist dieser Weihnachtsmarkt – im Gegensatz zu den meisten anderen – rein ehrenamtlich organisiert. Veranstalter ist der Ortsrat, die Aussteller kommen fast ausschließlich aus den Reihen der Heiligenfelder Einwohner.

Karin und Harry Jüterbock aus Wachendorf sind von Anfang an dabei. „Das erste Jahr allerdings nur als Zuschauer“, schränkt Karin Jüterbock ein. Damals waren sie und ihr Mann gerade nach 15 Jahren aus Köln zurückgekehrt. „Mensch, da können wir doch mitmachen“, hatten sie sich hinterher gesagt. „Das ist doch unser Kirchspiel!“ Und so kam es dann auch.

Seitdem hat Karin Jüterbock ihren eigenen Stand beim Weihnachtsmarkt, an dem sie selbsgemachte Marmeladen und weihnachtliche Dekorationsartikel verkauft. Zuerst allein, und seit der Pensionierung ihres Mannes – Harry Jüterbock war Berufssoldat – mit ihm zusammen.

Für die heute 58-jährige Floristikmeisterin war der erste Heiligenfelder Weihnachtsmarkt auch so etwas wie ein Aha-Erlebnis. Nach der Baby-Pause wollte sie zurück in den Beruf. „Aber das war nicht so einfach. Mit kleinen Kindern kannst du nicht immer so, wie du müsstest, und als Meisterin stellt dich sowieso niemand ein. Also hab ich dann beschlossen: Ich arbeite zuhause und gehe auf den Markt.“

Seitdem ist Jüterbock mit ihren Floristik-Artikeln regelmäßig auf dem Wochenmarkt in Syke – und darüber hinaus auf saisonalen Märkten wie Frühlings- oder Herbstfesten in mehreren Nachbargemeinden.

Und eben auf dem Heiligendfelder Weihnachtsmarkt. „Die Leute ticken hier noch so wie früher“, sagt sie. „Wenn da jemand sagt: Das gefällt mir aber, das würde ich gegen Feierabend gerne abholen, dann kannst du dich auch darauf verlassen, dass der wiederkommt. Anderswo geht da ohne Anzahlung gar nichts mehr.“

Genauso großes Lob haben Jüterbocks für die Veranstalter übrig: „Das ist ein Wahnsinnsaufwand, den die hier betreiben. Für nur einen Nachmittag! Da steckt so viel Idealismus dahinter“, sagt Harry Jüterbock. „Anders wäre solch ein Markt in so einem kleinen Dorf auch gar nicht zu machen.“