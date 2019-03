Unbekannte werfen 15 Hühner über den Zaun

Ristedt - Von Michael Walter. Unübersehbar sind die großen bläulich-lilafarbenen Flecken auf dem weißen Federkleid der Tiere. „Die haben sich gepickt, und Hühner sind Kannibalen“, sagt Ulrich Meyer. „Wenn die erst mal damit anfangen, hören sie so schnell nicht wieder auf. Deshalb haben wir sie mit einem Desinfektionsmittel eingesprüht“, erklärt er. „Der Tierarzt kommt auch noch. Wir wissen ja nicht mal, ob sie überhaupt geimpft sind.“

Von einem Tag auf den anderen waren Ulrich Meyer und seine Frau Elke plötzlich Pflegeeltern von 15 Hühnern. „Die hat letzte Woche jemand bei uns übern Zaun geschmissen“, sagt der 61-Jährige. „Die Nachbarn haben abends sogar das Auto gesehen. Aber sie haben gedacht, das wären wir und wir würden noch mal nach unseren Tieren schauen.“

Ulrich Meyer lebt in Stuhr. Aber in Ristedt hat er ein kleines Stückchen Land gepachtet. Eine kleine Schafzucht betreibt er dort. Und er bietet von Ristedt aus Kutschfahrten an. Über die Pferde ist er überhaupt nach Ristedt gekommen.

„Hier hatte früher ein Bremer 25 Jahre lang erst Rinder und dann Schafe gezüchtet“, erzählt er. „Irgendwann hatten wir ihn gefragt, ob wir bei ihm unsere drei Kutsch- und Reitpferde unterstellen können. Vor drei Jahren hat er sich dann aus Altersgründen zurückgezogen und wir haben das übernommen. Samt Schafen.“

+ Mit ihren spitzen Schnäbeln können sich die Tiere üble Verletzungen zufügen. © Heinfried Husmann

Geboren und aufgewachsen ist Ulrich Meyer in Bremen. Genauer in Habenhausen. „Da war damals noch viel Landwirtschaft. Damit bin ich groß geworden“, erzählt er. Und schon als Junge hatte er seine Liebe zu Pferden entdeckt. „Ich hatte immer einen Jiepel auf Pferde“, nennt er das. Aber erst mit der zweiten Frau kam das erste Pferd. Das zweite kaufte Meyer dann dazu, damit beide gemeinsam ausreiten könnten. Die Frau ging – ihr Pferd blieb. Und als dann mit der dritten Frau ein drittes Pferd hinzukam, reichten die vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten nicht mehr aus. So kam der Kontakt zum Ristedter Rinderzüchter zustande.

Ein paar Ponys sind seitdem dazugekommen. Und ein paar Gänse. Außerdem stehen eine restaurierte historische Kutsche – zum Beispiel für Hochzeiten – und ein Kremser für Kindergeburtstage auf dem Gelände in Ristedt. Für Ulrich Meyer ein idealer Ausgleich. Gelernt hat er vor einer halben Ewigkeit mal Koch. Seit 36 Jahren arbeitet er aber inzwischen schon bei der BSAG. Erst als Straßenbahn- und Busfahrer. Später ließ er sich zum Verkehrsmeister ausbilden. Heute arbeitet er als Disponent auf der Leitstelle. Mittlerweile in Altersteilzeit: Vier Wochen arbeiten, vier Wochen frei. „Zwei Jahre muss ich noch“, sagt Meyer.

„Draußen holt sie der Fuchs“

Wer auch immer ihm die Hühner über den Zaun geschmissen hat, muss wohl gewusst haben, dass sie es bei Meyer gut haben würden. Einen provisorischen Verschlag hat er ihnen schon gebaut. Nachts draußen bleiben können sie nicht. „Dann holt sie der Fuchs“, sagt Meyer. Jetzt sucht er nach einem alten Kinderspielhaus aus Holz, das er zum Stall umbauen kann.

Normalerweise hätte Meyer die Hühner ins Tierheim bringen müssen, erzählt er. „Rein rechtlich ist das ‘ne Fundsache. Aber da hätten sie auch nicht gewusst, was sie damit machen sollen.“ Also hat er die Tiere behalten. Mit behördlichem Segen. Das heißt: Anmelden beim Landkreis, anmelden bei der Tierseuchenkasse und regelmäßig Bestandsmeldungen schreiben.

„Hätte sie auch zum Schlachter bringen können“

„Den Behörden ist wichtig, dass alles angemeldet ist. Wo die Tiere herkommen, interessiert da gar nicht so“, sagt Meyer. „Ich hätte sie auch zum Schlachter bringen können, dann wäre ich damit durch. Aber das wollte ich nun auch nicht. Da können die Hühner ja nichts dafür.“

Der Vorbesitzer wird wohl einfach überfordert gewesen sein, vermutet er. „Oder Opa ist gestorben und die Erben wussten nicht, wohin jetzt mit den Tieren. Ich hab ja nichts dagegen, dass sie die zu uns gebracht haben. Aber warum spricht der mich nicht einfach an?“

Eine Katze gähnt und reckt sich auf dem Sofa neben Ulrich Meyer. „Auch so ein Fundkind“, sagt er mit einem gütigen Lächeln auf dem Gesicht. „Die ist hier eines Tages von selbst angekommen. Vermutlich auf irgendeinem Bauernhof aufgewachsen. Zwei Jahre lang hat sie sich von niemandem anfassen lassen. Inzwischen ist sie völlig zutraulich.“ Tiere haben es eben gut bei Ulrich Meyer. Das dürfte auch für seine Adoptivhühner gelten.