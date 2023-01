Die Polizei gewinnt gegen die Feuerwehr das Syker Behördenfußball-Turnier

Von: Gregor Hühne

Sykes Bürgermeisterin Suse Laue gratuliert dem Team der Polizei zu der hervorragenden Leistung. © Gregor Hühne

Jahr für Jahr startet die Polizei mit einer Zielscheibe auf dem Rücken in das Behörden-Fußballturnier in Syke. Doch auch 2023 muss die Konkurrenz feststellen: Die Polizei ist unschlagbar. Ein Neulingsteam brachte die Ordnungshüter aber zumindest für einige Momente in Bedrängnis.

Syke – Mal so richtig gegen die Murmel treten, das taten die Beamten der Polizei am Donnerstagnachmittag in Syke – mehrmals! Was im Streifendienst nicht gern gesehen wird, feierten während des diesjährigen Firmen- und Behördenfußball-Turniers nicht nur Law-and-Order-Fans in der Syker Olympiahalle. Mit Murmel ist natürlich der Fußball gemeint!

In den Oberrängen an der La-Chartre-Straße verfolgten mehrere Hundert Zuschauer den Turniertag mit 34 angesetzten Spielen. Alle Aufeinandertreffen dauerten acht Minuten. Dominik Winter wachte derweil von der Kanzel aus über den organisierten Spielablauf. Schiedsrichter aus den Teams pfiffen die Partien. Insgesamt zwölf Mannschaften meldeten ihre Teilnahme an: Finanzamt, Jobcenter, Landkreis, LGLN, Stadt Syke (zwei Teams), BBS Syke, Avacon, Landvolk, Polizei, Feuerwehr Syke sowie das städtische Amtsgericht.

Spannend bis zur letzten Minute

Für viele war die athletische Polizei im Vorfeld der Turnier-Favorit. Souverän schlugen sich die körperliche Auseinandersetzungen nicht scheuenden Männer und Frauen mit den übrigen Teams und brachten den Ball mit gezielten Schüssen in die Tore der Gegner.

Doch im Finale des Turniers stand den Einsatzkräften der Polizei plötzlich ein völlig neuer Endgegner gegenüber: die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Syke. Nie zuvor hatten die Brandbekämpfer an diesem Turnier teilgenommen, und erreichten auf Anhieb die Endrunde. Haarscharf verpassten die Neulinge aber den Ausgleich und damit ein mögliches Elfmeterschießen in der Verlängerung. Endstand: Gegen die Feuerwehr gewinnt die Polizei 110, Pardon 1 zu 0.

Jede Mannschaft braucht mindestens eine Frau im Spiel. © Jantje Ehlers.

Der Turnier-Gewinner richtet das Match im folgenden Jahr aus. Weil jedoch in der Vergangenheit regelmäßig die Polizei den Pokal in den Händen hielt, entschieden die Veranstalter, die Turniere in Rotation auszurichten. Diesmal lag die Organisation bei der Stadt Syke.

Deshalb ließ es sich Bürgermeisterin Suse Laue, als Vertreterin der Stadt, nicht nehmen, den strahlenden Siegern den Pokal samt Siegerurkunde zu überreichen. Allerdings musste sich die Verwaltungschefin etwas gedulden. Die Finalisten waren bei ihrem Eintreffen zunächst auf dem Weg unter die Duschen.

Bereits gänzlich abgereist waren zur Urkundenverleihung alle Vertreter des Teams Landvolk. Mit acht Gegentoren und null eigenen Tortreffern nachvollziehbar. Dabei waren die Naturburschen und -damen nicht einmal die Letztplatzierten. Den sicherte sich in diesem Jahr nämlich das Amtsgericht Syke und erhielt den Trostpreis „Teilnehmerurkunde“.

Frauenquote: Fluch und Segen

Gemischt oder gar nicht hieß es dagegen für das Team „Stadt Syke 1“. Es fehlte nach einem kurzfristigen Ausfall an einer Mitspielerin. Die Regelmacher des Turniers regelten nämlich vor vielen Jahren, dass in jeder Mannschaft mindestens eine Frau mitspielen muss. Vier Spieler stehen auf dem Platz, einer im Tor. Welche Position der weibliche Part einnimmt, ist völlig egal. Hauptsache die Quote ist erfüllt. Das Team fand aber keinen Ersatz und musste auf der Bank bleiben. Ob sich nicht jemand der männlichen Spieler des Teams „Stadt Syke 1“ zumindest für den Tag weiblich genug gefühlt haben könnte, um offiziell als „Frau“ mitzuspielen? Spielleiter Dominik Winter überlegte bei dieser Kreiszeitungs-Frage kurz. Er hätte die Regelauslegung wohl durchgehen lassen.

Abseits des Regel-Klimbamboriums erfreute sich das Konzept der gemischten Teams gesteigerter Aufmerksamkeit. Ein Zuschauer beispielsweise sah von der Tribüne aus ganz genau hin und honorierte eine junge Spielerin: „Sie hat einen zierlichen Körper, aber sie weiß ihn geschickt einzusetzen!“

Die Polizei gewinnt nicht überraschend, aber sehr, sehr knapp in diesem Jahr. © Jantje Ehlers.