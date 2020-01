Absoluter Rekord

Landkreis Diepholz – Immobilien sind im Landkreis Diepholz gefragt wie nie. „Den höchsten Stand aller Zeiten“ hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Sulingen-Verden 2019 beim Umsatz registriert. Er betrug 688 Millionen Euro – und damit 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Verkäufe habe mit 3 665 das Ergebnis der Vorjahre ebenfalls überschritten. „Der deutliche Zuwachs im Geldumsatz ist bei allen Grundstücksarten festzustellen“, betont der Gutachterausschuss.

Dessen Vorsitzender Gerd Ruzyzka-Schwob stellt fest, dass der überwiegende Anteil des Umsatzes im Nordkreis Diepholz erzielt wurde – mit insgesamt 2 194 Verträgen und einer Summe von 466 Millionen Euro. Insgesamt 82 Hektar Bauland waren in diesem Landkreisteil verkauft worden – in 384 Kaufverträgen und mit einem Umsatz von 51,2 Millionen Euro. Zwar habe die Anzahl um 15,7 Prozent zugenommen, aber der Geldumsatz sei leicht rückläufig gewesen.

Trotzdem: Im Schnitt mussten die Käufer tiefer in die Tasche greifen, denn die Baulandpreise stiegen im Mittel um rund elf Prozent. Zum Vergleich: In nur einem Jahrzehnt hatten sie sich in Stuhr, Syke und Weyhe fast verdoppelt. Bis zu 256 Euro mussten Bauwillige für einen Quadratmeter in Weyhe auf den Tisch legen. In Bruchhausen-Vilsen dagegen war der Quadratmeter schon für 79 Euro zu haben. Besonders gefragt waren Grundstücke im Bereich der Stadt Bassum, die mit 86 Verträgen den größten Umsatz in diesem Bereich hatte. Im übrigen Nordkreis wurden zwischen 18 Bauplätze (in Weyhe) und 54 (in Syke) verkauft. Die Nachfrage nach Bauland sei, so Gerd Ruzyzka-Schwob, unverändert hoch.

Die höchsten Bodenrichtwerte gab es, so Yvonne Aufderheide, in Weyhe – in einer Spitzenlage erreichten sie sogar 500 Euro pro Quadratmeter. Weitere Infos per E-Mail unter yvonne.aufderheide@lgln.niedersachsen.de oder gag-sul@lgln.niedersachsen.de. ANKE SEIDEL