Syke - Von Heiner Büntemeyer. Zum letzten Mal trafen sich die Schülerinnen und Schüler, das Kollegium und die Mitarbeiter der „Hacheschule“ zu einer gemeinsamen Feier am alten Standort, denn die Schule zieht um. „Unser nächstes Treffen findet dann schon in Weyhe statt“, erklärte Schulleiterin Lore Schmusch. Sie bedankte sich bei Konrektorin Christiane Bier, die für die Umzugslogistik zuständig ist, beim Kollegium und bei Hausmeister Alexander Dirksen für die tatkräftige Unterstützung.

„Abschied nehmen ist nicht leicht, aber es ist auch spannend, jetzt etwas Neues kennenzulernen“, erklärte die Schulleiterin. In Weyhe seien Handwerker noch damit beschäftigt, die neuen Räume herzurichten, es werde sogar ein neuer Physikraum eingerichtet, versprach sie.

Der Einzige, der nicht mit umzieht, ist Hausmeister Alexander Dirksen. Von ihm verabschiedeten sich die Schüler, indem Schulsprecher Justin Treptow ihm ein Geschenk überreichte. Im Namen des Kollegiums bedankte sich Bernd Blasse beim Hausmeister, der seit 22 Jahren an dieser Schule tätig ist. Er habe das Kollegium stets unterstützt und auch den Schülern vieles mit auf den Weg gegeben, meinte die Schulleiterin und lud ihn ein, sie alle am neuen Standort in Weyhe-Melchiorshausen zu besuchen.

Schülerinnen der Klasse 8a und eine Gruppe von Schülern der sechsten Klasse trugen Gedichte vor und dann bewegten sich alle zur Sporthalle, an deren Wand ein großes, 2010 von den Schülern gestaltetes Logo der Hacheschule hing. Zusammen mit dem Hausmeister schraubten Schüler dieses Logo ab, um es zu gegebener Zeit am neuen Standort in dem ehemaligen Gebäude der Förderschule Leester Heide wieder aufzuhängen. Auch die Schülerinnen und Schüler der Sprachheilschule hatten sich mit Werkzeug ausgestattet. Sie montierten das auf dem Schulflur angebrachte Symbol für ihre Schule, die große Katze, ebenfalls ab.