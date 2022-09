Abschied für Gaby Letzing: Die Mutter Courage der Löwenherzen

Von: Anke Seidel

Maritime Symbole überreicht Gaby Letzing (r.) bei ihrem Abschied von Löwenherz an (v.l.) Marion Zwilling, Kirsten Höfer und Juliane Schulze: Die neuen Führungskräfte segeln nun ohne sie in die Zukunft. © Anke Seidel

Gaby Letzing, Geschäftsführerin des Kinderhospiz Löwenherz, ist am Montag in den Ruhestand verabschiedet worden. Mit dabei: rund 100 ihrer Weggefährten.

Syke – Stehend spendeten mehr als 100 Weggefährten „ihrer“ Gaby Letzing anhaltenden Beifall: Die 61-jährige Ideengeberin, Initiatorin, Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende des Kinderhospizes Löwenherz verabschiedete sich am Montag in den Ruhestand. Ebenso einfühlsam wie anerkennend würdigten die Laudatoren die ganz besondere Lebensleistung von Gaby Letzing. Aufsichtsratsvorsitzender Johannes Schnepel-Boomgarden, digital zugeschaltet, bezeichnete sie als Mutter Courage der Löwenherzen.

Verabschiedung für Gaby Letzing: „In meinem Herzen bleibe ich immer ein Löwenherz!“

Im lichtdurchfluteten Festzelt herrscht eine heitere Stimmung, die Sören Tesch auf dem E-Piano mit perlenden Klängen vertieft. „Es ist ein großer Schritt für dich und für uns alle“, beschreibt Kirsten Höfer als Geschäftsführerin des Vereins Kinderhospiz Löwenherz den Abschied von Gaby Letzing, die ihren neuen Lebensabschnitt aktiv gestalten will. „Für mich ist das so etwas wie eine Freisprechung“, blickt die 61-Jährige auf 24 Jahre Verantwortung für Löwenherz – und gesteht: „In meinem Herzen bleibe ich immer ein Löwenherz!“

An ihrer ganz persönlichen Geschichte, ihren Gefühlen, Erfahrungen und Gänsehaut-Momenten lässt sie die Gäste teilhaben – angefangen von der Idee für das Hospiz: „Ich war entflammt und ihr habt euch mit entflammen lassen“, betont sie. Löwenherz werde von vielen Menschen getragen. Und die Realisierung des Traums? „Ich hatte keinen Masterplan, aber unheimlich viel Glück – auch wenn sich das manchmal nicht so anfühlt.“ Wie nach der ersten Ablehnung im Sozialministerium, „aber manchmal braucht man Tiefpunkte, um dann die richtige Lösung zu finden“, weiß die 61-Jährige. Heinfried Schumacher (am Montag ebenso unter den Gästen) verhilft ihr zu einem Essen mit dem damaligen Ministerpräsidenten Sigmar Gabriel. Es entsteht ein neuer Kontakt ins Sozialministerium – diesmal gibt es Rückenwind. Am 20. September 2003 wird das Kinderhospiz eingeweiht, 5 000 Gäste sind dabei

Was das Kinderhospiz Löwenherz alles möglich machte: Gaby Letzing berichtet über ihre Zeit

Gaby Letzing erzählt die Geschichte des Mädchens mit Hirntumor, das – eigentlich viel zu schwach – unbedingt an einer Kutschfahrt teilnehmen will und auch darf. Vier Stunden später stirbt das Kind. „So sollte Sterben sein, ausgerichtet nach den individuellen Wünschen“, sagt die scheidende Hospizleiterin – und berichtet vom Tod der Mutter von zwei extrem auffälligen Jungen. Die Mitarbeiter im Kinderhospiz Löwenherz ermöglichen ihnen einen Abschied von ihrer Mutter, der ihrem Wesen entsprach: „Das hätte man in einem Bestattungsunternehmen nicht machen können!“

Wegen mangelnder Pflegekräfte die Zahl der Plätze von zwölf auf acht zu reduzieren zu müssen (wir berichteten), ist die schwerste Entscheidung für Gaby Letzing: „Das ging mir echt nah!“ Als sie sich am Ende ihres persönlichen Rückblicks „unendlich dankbar für die reiche Zeit“ zeigt, erheben sich alle Teilnehmer von den Plätzen und spenden ihr stehend lang anhaltenden Beifall.

Ihrer Persönlichkeit spüren vertraute Weggefährten nach – wie Heiner Brock, der Gaby Letzing als „Pionierin im wahrsten Sinne des Wortes“ bezeichnet, die ihre Vision umgesetzt habe. Eine „Menschenfängerin“ und zuverlässige Teamplayerin sei sie, die mit ihren spontanen und kreativen Ideen „uns manchmal überrascht und manchmal auch geschafft hat“.

Du kannst auf ein beeindruckendes Lebenswerk zurückblicken!

Vorstandsmitglied Reinhard Raab ist fest überzeugt: „Du kannst auf ein beeindruckendes Lebenswerk zurückblicken!“ Gaby Letzing habe es geschafft, aus Löwenherz in wenigen Jahren eine Marke zu machen. Heute sei es wie ein mittelgroßes Unternehmen. Löwenherz habe 150 Mitarbeiter, ergänzt Aufsichtsratsvorsitzender Johannes Schnepel-Boomgarden in seiner virtuellen Ansprache und bescheinigt der 61-Jährigen, „immer Hummeln im Hintern“ gehabt zu haben.

An den persönlichen Gefühlen einer betroffenen Mutter lässt Marion Zwilling die Gäste teilhaben. „Die Kinder lieben diesen Ort so sehr!“, so ihre Erfahrungen im Kinderhospiz. Marion Zwilling ist nun neue Vorstandsvorsitzende.

Neue Kinderhospiz-Mannschaft auf große Fahrt: Symbolisch Steuerrad, Leuchtturm und Anker überreicht

Als Persönlichkeit mit enormem Durchsetzungsvermögen beschreibt Dorota Walkusz die scheidende Kinderhospizleiterin, während die neue, Juliane Schulze, aus ihrer Abneigung gegen Abschiede keinen Hehl macht. Das Kinderhospiz bezeichnet die Geschäftsführerin als einen „Schatz, auf den ich gut aufpassen werde!“ Sie ist sichtlich gerührt, als ihr Gaby Letzing symbolisch ein Steuerrad überreicht. Kirsten Höfer erhält einen Anker, Marion Zwilling einen Leuchtturm. Die neue Mannschaft kann also in die Zukunft segeln.