Alten Pfarrhaus: Abriss noch abwendbar

Das Alte Pfarrhaus in Barrien: Baut die Kirchengemeinde neu, muss sie es veräußern. Am Ende könnte der Abriss stehen, die Entscheidung darüber ist aber noch nicht gefallen. - Fotos: Heinfried Husmann

Barrien - Von Michael Walter. Gibt es eine Chance, das Alte Pfarrhaus zu erhalten? Dafür wollte am Donnerstag Abend eine Gruppe engagierter Barrier gemeinsam mit dem Kirchenvorstand Möglichkeiten ausloten. Am Ende gab es sowohl lange Gesichter als auch Hoffnung.

Nur etwa ein Dutzend Menschen waren der Einladung des ehemaligen Gesseler Ortsbürgermeisters Johann Hüneke ins Gasthaus Spreekenhoff gefolgt. Darunter waren mit Andrea Gudehus-Ochmann und Ilona Haberkamp zwar zwei Mitglieder des Kirchenvorstands, jedoch niemand vom Neubau-Team. Hartwig Seevers als federführender Kopf sei verhindert, hieß es.

„Der Kirchenvorstand hat entschieden: Wir bauen ein neues Gemeindehaus. Er hat nicht entschieden: Das alte wird abgerissen“, stellte Andrea Gudehus-Ochmann klar. Sie betonte allerdings auch: „Wir können nicht Eigentümer des Alten Pfarrhauses bleiben. Da macht die Landeskirche nicht mit.“ Auch die Kirchengemeinde würde einen Abriss gerne verhindern, sehe derzeit nur keine Möglichkeit dazu. Es sei jedoch noch Zeit, eine zu entwickeln. „Bis zum Neubau gehen noch ein paar Jahre ins Land. Wenn überhaupt, wird das Alte Pfarrhaus ganz am Ende abgerissen.“

Die Pläne für den Neubau liegen momentan bei der Landeskirche. Die muss sie für sich bewerten und entscheiden, ob und mit wieviel Geld sie den Neubau fördert.

+ Überwiegend lange Gesichter bei den Teilnehmern der Gesprächsrunde.

Johann Hüneke und seine Mitstreiter würden indes am liebsten bewirken, dass der Kirchenvorstand seine Neubaupläne zurückstellt und stattdessen eine Erweiterung des Alten Pfarrhauses noch einmal näher ins Auge fasst. Sie halten es für machbar, das Alte Pfarrhaus so zu sanieren, dass es am Ende seine historische Gestalt von vor dem Teilabriss aus den 60er Jahren wiedererhält, dabei innen alle räumlichen Voraussetzungen erfüllt, die die Kirchengemeinde braucht und am Ende trotzdem nicht wesentlich mehr kostet als ein Neubau. Hüneke selbst hat Erfahrung mit solchen Restaurierungen unter anderem an der Alten Posthalterei in Syke gesammelt, Klaus Voigt auf seinem eigenen Hof in Gessel und Wilfried Meyer in Kirchweyhe.

„Außer der Kirche und dem Ensemble an der Wassermühle haben wir im Ortskern sonst kein historisches Gebäude mehr“, betont Voigt. „Die Kirche sollte sich bewusst sein, dass sie eine Verantwortung hat, solch ein Gebäude zu erhalten.“

Viel versprechen sich die „Erhalter“ von dem angedachten Quartiersmanagement für den Barrier Ortskern. Der Bauausschuss des Syker Rats hat dafür am Donnerstag einen Planungsauftrag befürwortet. Der Barrier Ortsrat hatte in diesem Zusammenhang beantragt, das Areal um Kirche und Altes Pfarrhaus mit in das Plangebiet aufzunehmen.

Lesen Sie auch:

Abriss des Alten Pfarrhauses: In Barrien formiert sich Widerstand