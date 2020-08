Abkühlung im Schichtbetrieb

Nur 30 dürfen gleichzeitig ins Wasser / Baden in Zeiten von Corona

+ © Michael Walte Sieht so aus, als wär da gar nichts los. Das täuscht aber! Mehr Menschen dürfen wegen der Abstandsregeln gar nicht gleichzeitig ins Wasser. © Michael Walte

von Michael Walter schließen

Syke – Es ist brütend heiß: 34 Grad zeigt das Thermometer am Freibad. Das Wasser lockt verführerisch. Trotzdem ist gefühlt kaum etwas los: Nur wenige Menschen im Wasser, auch relativ wenige nur auf der Liegewiese. Aber die Schlange, die draußen an der Absperrung vor dem Eingang steht, passt nicht so recht in dieses Bild. Die Leute warten, dass jemand geht, damit sie reinkönnen. Denn im Freibad ist mit 100 Gästen die maximale Besucherzahl erreicht. Baden in Zeiten von Corona.