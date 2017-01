Abenteuer Forschung kinderleicht gemacht

Stiftung bietet spezielles Fortbildungsprogramm

+ Den Forscherdrang bei Kindern wecken – erklärtes Ziel der Arbeit im „Haus der kleinen Forscher“. Denn den Dingen spielerisch auf den Grund gehen, ist eine wichtige Basis für die weitere Entwicklung von Mädchen und Jungen. - Foto: Christopher Wehner

Landkreis Diepholz - Wie kommt man Klängen und Geräuschen kinderleicht auf die Spur? Wie können Mädchen und Jungen schon im Kindergarten über die Mathematik Raum und Form entdecken? Fragen wie diese beantwortet das „Haus der kleinen Forscher“ – eine Weiterbildungsinstitution für Erzieherinnen und Pädagogen, die im Landkreis Diepholz bereits seit zehn Jahren Seminare anbietet. Und ist damit bereits ein Jahr nach der Gründung in diesem Lebensraum gestartet.

Denn die bundesweite, gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich seit 2006 für eine bessere Bildung von Kindern im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Das Ziel: Pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei zu unterstützen, den Entdeckergeist von Mädchen und Jungen zu fördern und sie qualifiziert beim Forschen zu begleiten.

Im Landkreis Diepholz ist Dr. Kirstin Taberski als Netzwerkkoordinatorin und Trainerin für diese Bildungseinrichtung zuständig. Partner ist die Volkshochschule des Landkreises Diepholz. In einer Pressemitteilung stellt sie das Programm für das neue Jahr vor – und verspricht „spannende Forscherideen und pädagogische Hintergründe“. Das neue Programm beginnt am 13. Februar in Bassum mit dem Workshop „Forschen mit Wasser“.

„Beim praktischen Experimentieren und freien Explorieren erfahren die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte, wie sie den Forschergeist der Kinder entwicklungsangemessen begleiten können“, so beschreibt Dr. Kirstin Taberski die Impulse, die Erzieherinnen und Pädagogen dabei erhalten sollen.

Vielen Fachkräften aus Kindertagesstätten und Schulen ist das „Haus der kleinen Forscher“ längst ein Begriff. Mehr als 90 Fachkräfte haben allein im vergangenen Jahr das regelmäßige Fortbildungsangebot genutzt. „Sie legten so einen wichtigen Grundstein in der Bildungsbiographie der Kinder“, ist Trainerin Taberski überzeugt. Jede Fortbildung umfasst demnach einen naturwissenschaftlichen, mathematischen oder technischen Schwerpunkt sowie eine pädagogische Vertiefung.

Im neuen Programm werden Themen wie „Forschen mit Wasser – Als Lernbegleitung mit Begeisterung und Freude die Welt entdecken“, „Forschen mit Luft – Als Lernbegleitung Dialoge gestalten“ oder „Forschen mit Magneten“ angeboten.

„Anmelden können sich Pädagoginnen und Pädagogen aus Kindertagesstäten, Horten und Grundschulen, die den Themenbereich Naturwissenschaften, Mathematik und Technik dauerhaft im Konzept ihrer Einrichtung verankern wollen“, beschreibt Kirstin Taberski den Kreis der Teilnehmer. Die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte würden bei den Fortbildungen neben der Philosophie auch den pädagogischen Ansatz der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ kennenlernen: „Die Workshop-Teilnehmenden setzen sich mit dem eigenen Verhältnis zu Naturwissenschaften und Technik auseinander und erhalten Einblick in die Grundlagen der Entwicklungspsychologie.“

Das Fortbildungsprogramm bietet als Basis die Themenbereiche „Wasser“ und „Luft“, auf die dann weitere aufbauen. Handwerkszeug inklusive: „Die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte erhalten für ihre Einrichtung beim Besuch der Fortbildungen zu jedem Thema kostenfreie pädagogische Materialien wie Themenbroschüren und Karten-Sets.“

Wann welche Fortbildungen laufen, steht bereits fest.

Workshop-Kalender

Forschen mit Wasser, Montag, 13. Februar, 9 bis 16.15 Uhr, VHS Bahnhof Bassum;

Forschen mit Luft, Montag, 15. Mai, 9 bis 16.15 Uhr, VHS Bahnhof Bassum;

Forschen mit Magneten, Mittwoch, 22. Februar, 14 bis 18.30 Uhr, VHS Bahnhof Bassum;

Forschen zu Klängen und Geräuschen, Samstag, 11. März, 9 bis 12 Uhr, VHS Bahnhof Bassum;

Zahlen, Zählen, Rechnen, Montag, 20. März, 14 bis 18.30 Uhr, VHS Bahnhof Bassum;

Forschen zu Wasser in Natur und Technik, Donnerstag, 6. April, 14 bis 18.30 Uhr, VHS Bahnhof Bassum;

Forschen rund um den Körper, Dienstag, 2. Mai, 14 bis 18.30 Uhr, VHS Bahnhof Bassum;

Forschen zu Strom und Energie, Dienstag, 23. Mai, 14 bis 18.30 Uhr, VHS Bahnhof Bassum;

Forschen zu Licht, Farben und Sehen – Optik entdecken; Donnerstag, 8. Juni, 14 bis 18.30 Uhr, VHS Bahnhof;

Was ist das „Haus der kleinen Forscher“: Infoveranstaltung, Montag, 20. Februar, 18 bis 19.30 Uhr VHS Bassum;

„Kleine Forscher“ – Workshop-Planungsrunde für zertifizierte Einrichtungen, Mittwoch, 22. Februar, 9.30 bis 11.30 Uhr, VHS Bahnhof Bassum;

„Kleine Forscher“– Gesprächskreis zum Erfahrungsaustausch, Dienstag, 6. Juni, 18 bis 19.30 Uhr Syke, Posthalterei.

Workshops im nächsten Semester:

Forschen mit Wasser, Dienstag, 22. August, 9 bis 16.15 Uhr, VHS Bahnhof Bassum;

Forschen mit Luft, Montag, 25. September, 9 bis 16.15 Uhr, VHS Bahnhof Bassum;

Forschen rund um den Körper, Montag, 28. August, 14 bis 18.30 Uhr, Villa Kunterbunt, Sulingen; Forschen mit Sprudelgas, Montag, 23. Oktober, 14 bis 18.30 Uhr, VHS Bahnhof Bassum;

Mathematik in Raum und Form entdecken, Mittwoch, 1. November, 14 bis 18.30 Uhr, VHS Bahnhof Bassum;

Technik: Kräfte und Wirkungen, Mittwoch, 22. November, 14 bis 18.30 Uhr, VHS Bahnhof Bassum.

Anmeldung: Tel. 04242/976 4444.

Weitere Informationen zu dem Programm erhalten Interessierte im Internet: www.vhs-diepholz.de