Auftritt von Sebastian Pufpaff: Ein Abend, zwei Meinungen

Syke - Theater statt Tagesschau: Für seine gut 500 Zuhörer hatte Sebastian Pufpaff am Sonntagabend erst mal ein Kompliment parat. Deren Entscheidung gegen den TV-Konsum sei ein klares Indiz: „Sie sind die Elite!“ Es lag sicher nicht nur an dieser freundlichen Eingangslüge, dass der Bonner Kabarettist das Publikum an diesem Abend auf seiner Seite hatte.

Mit seinem Programm „Auf Anfang“ plauderte Pufpaff, zeterte und schwadronierte gut zwei Stunden lang drauflos, ganz der typische Deutsche, der sich aufregen muss, um zufrieden zu sein. Gemessen an der ausgelassenen Stimmung im Saal und dem Applaus am Ende des Abends, kam der Auftritt des 42-Jährigen ausnehmend gut an. Die beiden Redakteure der Kreiszeitung, die an diesem Abend zu Gast waren, ließ Pufpaff indes in höchst unterschiedlicher Gemütslage zurück. Was uns zu einer „Doppel-Rezension“ veranlasste.

Die eine Meinung

Von Frank Jaursch

Schwarzer Anzug, schwarze Krawatte, schwarze Turnschuhe, das Mikro wie an der rechten Hand festgetackert. Kann der die große Theaterbühne ausfüllen? Nö, kann er nicht. Ist ihm aber egal. Kabarettist Sebastian Pufpaff stellt sich einfach hin und legt los. Begibt sich ins Zwiegespräch mit den Besuchern, holt sich Themenvorschläge. Und redet anschließend ohne Punkt und Komma.

Was ist das eigentlich, dieses Kabarett? Antwort Pufpaff: „Sie kaufen sich 'ne überteuerte Karte, lauschen, wie ich mich zwei Stunden aufrege. Ihnen geht's danach besser, ich verdien' Geld – ein gutes System.“

Und wie er sich aufregen kann! Über das Fernsehprogramm oder zu frühen Schulbeginn, über Erwartungshaltungen und Statussymbole, über die Servicewüste und den digitalen Pranger. Kommt Pufpaff erst mal in Fahrt, dann biegt sich der Körper des biederen Krawattenmannes nach hinten durch, Spuckefetzen fliegen im Scheinwerferlicht. Aufregung ist gut, sagt Pufpaff, „Ich bin Deutscher. Ich brauch Krise!“ Gute Laune bereitet ihm Unbehagen. „Wer bin ich denn, wenn ich mich über nichts mehr aufrege? Dann bin ich nichts, dann bin ich ja fast Franzose! Wer will das denn sein?“

Dabei gelingt ihm bemerkenswert souverän der Spagat zwischen freundlich-unverfänglichen „Ich erzähl Ihnen mal was“-Geschichten und kalkulierten Tabubrüchen. Pufpaff ist sexistisch und rassistisch, Snob und Prolet, selbstverliebt und „bekennender Pufpaff-Hasser“.

Das macht ihn unangreifbar – und kompatibel: Jeder kann sich den Teil zu eigen machen, der einem liegt.

Vielleicht den Pufpaff, der näher an Comedy als am Kabarett liegt? Der kalauert über überteuerten Büffelmozzarella, Dildo-Aufsätze für die elektrische Zahnbürste oder die Probleme beim Handabtrocknen auf öffentlichen Toiletten.

Oder den politischen Pufpaff, der nach der Pause seinen Auftritt hat. Der aus seinen eigenen Aussagen folgert, dass alle Ausländer arbeitslose Terroristen sind, und über die Ausbildung zum Selbstmordattentäter sinniert („Wie sieht denn da die zweite Schulstunde aus?“).

Am Ende wünscht sich Pufpaff das „Blitzdings“ aus dem Film „Men in Black“, mit dem er Menschen „auf Null stellen“ könnte.

Weg mit Vorbehalten und Vorurteilen aus allen Köpfen. Weg mit allen Erinnerungen. Wobei das dann auch wieder schade wäre um einen unterhaltsamen Abend mit Sebastian Pufpaff.

Die andere Meinung

Von Gero Franitza

Als Kabarettist sei er „bezahlter Demagoge“, sagte Sebastian Pufpaff eingangs seines Auftritts. Das war nicht das Witzigste, was der hagere Anzugträger an diesem Abend von sich gab, aber wohl das Hintersinnigste.

Witzig sein, das kann der 42-Jährige. Ohne Stottern und Stammeln geht er in hohem Tempo durch sein Programm. Das wirkt dynamisch und ist es auch. Ulkige Grimassen, Posen, Stimmen und Geräusche: All das liefert er auf hohem Niveau. Seine rheinländische Art ist ihm dabei immer wieder behilflich. Das wirkt dann mitunter hübsch antiquiert-klamaukig. Der Zuhörer fühlt sich positiv an alte Humorkanoniere wie Tegtmeier oder Asmussen erinnert.

Andere Nummern gelingen ihm nicht, etwa der Beschwerde-Anruf bei der perfekthilfsbereiten Service-Hotline ohne Aufrege-Potenzial. Das ist schlichtweg konstruiert und wirkt auch so. Doch dabei belässt Pufpaff es nicht: Später bringt er Politik ins Spiel, spricht gesellschaftliche Probleme an. Da kommt dann der Demagoge zum Vorschein: Themen werden unzulässig vereinfacht und zugespitzt, dramatisiert und überzeichnet. Hintergründe, Analysen oder Ursachen gibt es gleich gar keine.

Dazwischen aber ein paar Fäkalwitze und Zotiges. Dass der Kabarettist zudem versucht, alles noch zu verblödeln, macht es nicht besser, aber auch nicht komischer: Alle Ausländer sind Terroristen und kommen nur nach Deutschland, um sich hier in die Luft zu sprengen, echauffiert er sich allzu künstlich. – Ja, es gibt leider Menschen, die das wirklich glauben.

Dass der geplante Anschlag allerdings deswegen unterbleibt, weil der Bienenstich beim hiesigen Bäcker so gut ist … Man möchte ihm wohlwollend unterstellen, dass er dem Publikum den Spiegel vorhalten will. Das wäre die klassische Arbeit des Kabarettisten.

Bei Pufpaff bleibt es bestenfalls bei dem Versuch. Dass er dabei immer wieder kleine kalkulierte Grenzüberschreitungen einstreut (ungewollte Kinder in der Badewanne „wegbarscheln“), ist unnötig und ärgerlich.

Ganz Demagoge, stachelt er weiter an, bedient reihum Klischees. Diese Sache macht er zweifelsohne sehr gut. Das Publikum klatscht eifrig, lacht zustimmend. Spontane Zwischenrufe aus dem Auditorium belegen die Nähe, die der Rheinländer bereits nach kurzer Zeit zu den Norddeutschen aufgebaut hat. Eine demagogisch-einfache Lösung für alle Probleme bietet er abschließend auch an. Einfach alles vergessen. Einfach alles „auf Werkeinstellung zurücksetzen“. Schon ist alles wieder in Ordnung. Vielleicht der beste Ratschlag des Abends.