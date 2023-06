75-Jahr-Feier der TSG Osterholz-Gödestorf-Schnepke

Von: Horst Meyer

Hüpfburg und Fußball-Darts haben bei der Jubiläumsfeier viele Fans gefunden. © Horst Meyer

Ein Verein strahl. Besucher erlebten ein buntes Programm bei der 75-Jahr-Feier der TSG Osterholz-Gödestorf-Schnepke.

Gödestorf – Strahlende Gesichter, wohin man auch sah. Auf dem Gelände der TSG Osterholz-Gödestorf-Schnepke herrschte am Samstag beste Stimmung. Kinder und Jugendliche tobten sich aus oder absolvierten Spiele. Erwachsene wussten den Nachwuchs gut beschäftigt, führten verschiedene Sportarten vor oder probierten selber etwas Neues aus. Und letztendlich strahlten auch die Organisatoren – mit der Sonne um die Wette.

„So viele Leute haben wir hier auf dem Sportplatz noch nie gehabt“, freute sich Kurt Wilhelm. Er muss es wissen, war er doch von 1988 bis 2020 Vorsitzender der TSG.

Sein Bruder Bernd, der gleichzeitig sein Nachfolger im Amt ist, war begeistert von der großen Unterstützung, die er von den Mitgliedern nicht nur bei der Vorbereitung, sondern auch während der Veranstaltung erfuhr. „Man hat mich eben weggeschickt und gesagt, du hast genug gemacht, genieße es jetzt einmal“, berichtete er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Ein eng getaktetes Programm von 10 Uhr bis in die späte Nacht, in der sich bis gegen 19 Uhr fast alle Gruppen des Vereins präsentierten. Während Korbballer, Minikicker und D-Jugendliche der Fußballsparte auf separat abgesteckten Plätzen, auf dem unteren Platz Mannschaftsturniere austrugen, spielten die B- und C-Jugend sowie Herrenmannschaften auf dem oberen Platz.

Fußballplatz mal anders: Madita Eßers nimmt es mit ihrem Vater Christian beim Tischfußball auf. © Horst Meyer

Humor hatten die Verantwortlichen bewiesen, stand doch mitten auf dem eigentlichen Sportplatz ein Tischfußballspiel. Wer gerade nicht spielen musste, vergnügte sich beim Bubble-Soccer, der Hüpfburg mit Turm oder an der großen Darts-Klettwand, auf die mit Tennis- und Fußbällen geschossen wurde. „Der Kreissportbund hat uns diese Geräte zu Verfügung gestellt“, berichtete Bernd Wilhelm.

Mittags hatte Gina Pentzin bereits einen Einblick in den Gesundheitssport geboten. „Beim Rückenfit haben sogar einige neue Teilnehmer mitgemacht“, sagte sie und hofft, dass diese auf den Geschmack gekommen sind und künftig dabeibleiben.

Nachmittags war ein Teil der Turnhalle abgetrennt, auf dem Tischtennisspieler der TSG an mehreren Platten ihren Sport präsentierten. Kurz vor 16 Uhr hatte es dann auch Bernd Wilhelm eilig. „Ich muss jetzt zum Bodyworkout in die Halle. Da bin ich regelmäßig dabei“, sagte er und verschwand.

Tanja Jonashoff zeigt Interesse an der 75-jährigen Geschichte des Vereins TSG Osterholz-Gödestorf-Schnepke. © Horst Meyer

Im Schatten der großen Bäume bei der Grillhütte gab es verschiedene Süßigkeiten, Crêpes und Burger und überall auf dem Platz verteilt weitere Stände für Getränke und Speisen.

Im Gemeinschaftsraum des Drei-Dörfer-Hauses standen viele Stellwände mit Fotos, die einen Einblick in 75 Jahre Vereinsgeschichte ermöglichten. „Werner Sandmann aus Heilgenfelde, der zu Beginn in der A-Jugend der TSG Fußball gespielt hatte, brachte uns gestern extra noch ein Foto von 1948 vorbei“, freute sich Bernd Wilhelm. Anja Kruse und Kolleginnen herrschten über ein reichhaltiges Kuchenbüfett, das sie nachmittags unter die Leute brachten. Die Jubiläumsfeier hatte bereits am Freitagabend mit einer Festveranstaltung in der Sporthalle begonnen. Vereinsmitglieder und geladene Gäste hörten Redebeiträge des Vereinsvorsitzenden sowie von Vertretern aus Politik und Sport. Die urlaubende Bürgermeisterin Suse Laue, ließ sich dabei von ihrem Stellvertreter Florian Kastner vertreten. Ortsbürgermeister Andreas Schmidt richtete persönlich das Wort an die Teilnehmer. Peter Schnabel, Andreas Henze und Brigitte Nobis-Meyer vertraten die Sportverbände, in denen auch die TSG Mitglied ist.

Das Ende der Feierlichkeiten läutete um 20 Uhr die Blau-Weiße Nacht im Drei-Dörfer-Haus ein.