60 Jahre Wachendorfer Jugendfeuerwehr: Mitglieder von damals blicken zurück

Von: Horst Meyer

Einige der „Jungs der ersten Stunde“ sind bis heute der Feuerwehr verbunden. Von links Johannes Helms, Johann Neddermann, Erich Ehlers, Karl-Heinz Schumacher, Heinz Harries, Joachim Henneke und Hermann Brüning. Helms, Henneke und Brüning kamen kurz nach Gründung der Jugendfeuerwehr dazu. © Horst Meyer

Während die Jugendlichen der Wachendorfer Feuerwehr wahrscheinlich noch in Erinnerungen des gerade beendeten Kreiszeltlagers in Weyhe schwelgen, liegt das bei einigen Alterskameraden schon etwas länger zurück. Dennoch erinnern sich Erich Ehlers, Heinz Harries, Hans-Hermann Lindhorst, Friedrich Meyer, Johann Neddermann und Karl-Heinz Schumacher gerne an die Anfänge ihres Feuerwehrlebens.

Wachendorf – Sie waren die ersten Jugendlichen, die der damalige Ortsbrandmeister Helmrich Borstelmann für die Jugendfeuerwehr begeisterte. Seinem Weitblick verdankt die Wachendorfer Feuerwehr die Gründung der Jugendfeuerwehr im Jahr 1963, als zweite überhaupt im Landkreis.

Der Wachendorfer Weitblick zahlte sich aus: Bereits 1995 bestand die Einsatzabteilung ausschließlich aus Mitgliedern, die zuvor die Jugendfeuerwehr durchlaufen hatten. Die Gründungsmitglieder gehören nach wie vor der Ortsfeuerwehr Wachendorf an. Sie wurden in der diesjährigen Mitgliederversammlung für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Unterhält man sich mit ihnen, kommen schnell die Erinnerungen hoch.

Das Kreiszeitungs-Foto von 1966 zeigt die erfolgreiche Gruppe nach dem ersten Zeltlager. Von links Johann Ehlers, Johann Neddermann, Friedrich Bodenstab, Erich Ehlers, Karl-Heinz Schumacher, Jan-Albert Hillmann, Heinz Vogelsang, Johannes Helms, Hans-Hermann Lindhorst, Heinz Harries und Hans-Hinrich Hartje. © Archivfoto: Helmut Niedfeldt

Beispielsweise an ihr erstes Zeltlager mit dem ersten Wettbewerb 1966 in Steinhude. „Damals gab´s noch keine Kreiszeltlager. Die richtete noch der Landesverband aus“, erklärt Hans-Hermann Lindhorst. „“Elf Wachendorfer Jungen stolz zurück“, berichtete die Kreiszeitung damals. Dabei dann auch bereits der spätere Ortsbrandmeister Johannes Helms, der bei der Gründung der Jugendfeuerwehr noch zu jung war. „Wir haben ihn aber von Beginn an dabei gehabt, wenn auch nicht offiziell“ erläutert Karl-Heinz Schumacher, der später selbst die Aufgabe des Jugendwartes übernahm.

Sie hatten in ihrem ersten Zeltlager den zweiten Platz in der Gesamtwertung bei insgesamt zwölf teilnehmenden Jugendwehren erreicht. Am damaligen Zeltlager nahmen knapp 200 Personen teil. Als Vergleich dazu einmal das diesjährige Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Weyhe. Die Siegerlisten verzeichnete allein 56 teilnehmende Jugendfeuerwehren mit mehr als 1700 Teilnehmern.

Die 1966 erworbene Leistungsspange der Jugendfeuerwehr ziert heute noch die Uniformen

Die 1966 erworbene Leistungsspange der Jugendfeuerwehr ziert heute noch die Uniformen. Aber auch verschiedene Fahrzeuge der Wehr, wie den vom Krankenwagen zum Feuerwehrfahrzeug umgebauten VW-Bus oder diverse Ford Transit, die folgten, leben in der Erinnerung wieder auf.

Die Frage „weißt du noch“ dominierte das jetzige Erinnerungstreffen. 1988 richtete die Ortsfeuerwehr Wachendorf selbst ein Kreiszeltlager aus. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr organisierte die Ortsfeuerwehr dann im Jahr 2013 zusammen mit Heiligenfelde ein weiteres Kreiszeltlager, an dem knapp 2000 Personen teilnahmen. In bleibender Erinnerung auch verschiedene Wettkämpfe, sowohl in der Jugend- als auch später in der Einsatzabteilung. In den Wettbewerben dominierten die Wachendorfer viele Jahre die Konkurrenz.

Dreimal errangen sie den Titel des Meisters im damaligen Bezirk Hannover

Auf Stadt- und Kreisebene führten sie die Siegerlisten oftmals an. Dreimal errangen sie sogar den Titel des Meisters im damaligen Bezirk Hannover. Karl-Heinz Schumacher machte später in der Feuerwehr Karriere. 1980 übernahm er von Helmrich Borstelmann den Posten des Ortsbrandmeisters. Von 1996 bis 2008 leitete er als Stadtbrandmeister die damals noch zehn Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Syke.

Hans-Hermann Lindhorst war 27 Jahre als Schriftführer im Ortskommando tätig. Er hatte als Nachbar das Feuerwehrhaus immer im Blick. Johann Neddermann betätigte sich auch nach seinem beruflichen Ruhestand als „Haus- und Hofmeister“. Mittlerweile gehören alle der Altersabteilung an und können auf eine ereignisreiche aktive Zeit in der Feuerwehr zurückblicken. Selbstverständlich gaben die Gründungsmitglieder das „Feuerwehr Gen“ an die eigenen Kinder und mittlerweile sogar an Enkelkinder weiter. Mehrere ihrer Enkelkinder gehören der heutigen Jugendfeuerwehr an und sind, wie es Heinz Harries beschrieb, „heute genauso gerne dabei wie wir damals“.