50 Jahre Barrier TC: Wiedersehensfreude zum Jubiläum

Von: Frank Jaursch

Auf die nächsten 50: Jugendwartin Ariane Duveneck, Vorsitzender Wolfgang Held und 2. Vorsitzender Achim Bock vom Barrier TC am Jubiläumssamstag des Tennisvereins. Im Hintergrund die Padel-Plätze, die am Wochenende Schauplatz eines hochkarätigen Turniers und ein Publikumsmagnet waren. © Jantje Ehlers

Viele „Weißt du noch?“-Momente gab es bei der Jubiläumsfeier auf der Barrier Tennisanlage. Ein Video sorgte für den emotionalen Höhepunkt des Abends.

Syke – Noch einen Tag später wirkten die Glückshormone bei Wolfgang Held nach. Der Vorsitzende des Barrier TC ließ sich auch vom Kulissenabbau am Tag nach der Jubiläumsfeier nicht die gute Laune vermiesen. Gemeinsam mit vielen aktuellen und ehemaligen BTC-Mitgliedern hatte Held am Samstag eine 50-Jahr-Feier erlebt, die die meisten noch lange in guter Erinnerung behalten dürften.

Auf rund 250 Besucher schätzte Held die Resonanz auf die Jubiläumsveranstaltung, die am Nachmittag ihren Anfang nahm. Kuchen und Eis, Hotdogs und Getränke gab es kostenlos für alle, die auf der Anlage An der Wassermühle vorbeischauten. Der Besuch lohnte sich noch aus einem anderen Grund: Auf den neuen Padel-Plätzen lief am gesamten Wochenende ein gut besetztes Turnier der Trendsportart Padel-Tennis, der zugetraut wird, in den kommenden Jahren einen Siegeszug durch Deutschland anzutreten.

Für den Abend wurde Platz drei dann zum Center Court der Feier: An dort aufgestellten Bankreihen nahmen die Mitglieder Platz, um den offiziellen Teil, ein reichhaltiges Grillbüfett und anschließend den restlichen Abend gemeinsam zu genießen.

„Die Atmosphäre war toll“, freute sich Held, berichtet vom emotionsreichen Wiedersehen einstiger Teamkameraden und vielen „Weißt du noch“-Gesprächen.

Ein besonderer emotionaler Höhepunkt war – nach leichten technischen Schwierigkeiten – ein Video, das der Verein aus Anlass des Jubiläums produziert hatte. Anstelle einer Chronik kamen darin neun Mitglieder unterschiedlichsten Alters zu Wort. Sie verdeutlichten in ihren durchaus berührenden den Stellenwert, den der Verein für sie und ihr Leben hat.

Der Beitrag kam blendend an: Am späten Abend, als sich der Schwerpunkt der Veranstaltung längst auf die Terrasse und den Bierwagen verteilt hatte, ließen die Organisatoren das Video noch einmal über den Fernseher laufen.

Den Organisatoren war es gelungen, mit ihrer Feier eine gelungene Mischung zu finden zwischen dem Blick in die Vergangenheit und dem Ausblick auf das, was in Zukunft kommen könnte.