3500 Besucher beim Frühlingsmarkt im Kreismuseum

Von: Frank Jaursch

Der Pflanzenmarkt im Kreismuseum hatte wieder für fast jeden Geschmack etwas zu bieten. © Jantje Ehlers

Nach vier Jahren hat am Sonntag das Kreismuseum wieder für eine seiner beliebtesten Veranstaltungen die Tore geöffnet. Im Laufe des Tages fanden rund 3500 Besucher den Weg zum Frühlings- und Pflanzenmarkt.

Syke – Völkchenwanderung an der Herrlichkeit: Die Fußwege am Rand der Bundesstraße sind an diesem Sonntagmittag außergewöhnlich gut frequentiert. Die einen machen (notgedrungen) einen kleinen Fußmarsch vom Parkplatz ihres Wagens zum Kreismuseum, die anderen kommen ihnen entgegen – bepackt mit der Beute von ihrem Besuch. In den Händen: Taschen und Tüten, aus denen entweder Deko-Gegenstände oder Blattwerk herausragen. Der Pflanzenmarkt ist zurück!

Schon traditionell stellt der Frühlings- und Pflanzenmarkt mit Backtag für viele den wohl am sehnsüchtigsten erwarteten Termin im Jahreskalender des Museums dar. Es gibt Gartenbesitzer, die den gesamten botanischen Bestand ihrer Beete aus den Käufen an diesem Tag bestreiten. Den bislang letzten gab's 2019 – höchste Zeit also, um sich neu einzudecken mit Elfenblumen und Akelei, Stockrosen und Helmkraut.

„Nur Geduld - es lohnt sich!“

Vor das Einkaufserlebnis unter freiem Himmel hat der Herrgott an diesem Tag die Langmut gestellt. Schon an den beiden Eingängen müssen die Gäste sich in lange Schlangen einreihen. „Nur Geduld“, witzelt einer der Besucher, der seinen Besuch bereits beendet hat, voll bepackt das Museumsgelände verlässt und an der wartenden Menge vorbeigeht. „Es lohnt sich!“

Die Rhönschafe und Pommerschen Landschafe waren gerade bei den kleinen Besuchern beliebt. © Ehlers, Jantje

Denn nicht nur Gartenfans kommen auf ihre Kosten. Für den kleinen und großen Hunger gibt es eine üppige Auswahl an Speis und Trank: Edelpilzsuppe und Mirabellenkonfitüre, Softeis und Räucherkartoffeln. In der großen Diele sind ständig alle Kaffeetische belegt. Bereits um 13.30 Uhr meldet das Verkaufsteam am Tresen: Die Apfelschorle ist alle. Aber leckeren Kuchen gibt's noch immer reichlich. Das Team um Nourin Attya hat offenbar Extraschichten eingelegt.

Für die Kinder gibt es den sensationellen Spielplatz, niedliche Rhönschaf-Lämmchen zum Streicheln oder eine heiße Waffel. Wem der Sinn nach Deko steht, wird zwischen Glasperlen-Sonnenfängern, Holzarbeiten und Keramikobjekten fündig. Eine Reihe von alten Handwerken hat zwischen den Ständen ein Plätzchen gefunden. Und das rhythmische „Schrrk-Schrrk“ zeigt, dass das historische Horizontalgatter wieder im Einsatz ist. Hermann Winkler, Reiner Meyer und Gerhard Wetzel bedienen das mächtige Konstrukt, das eine halbe Stunde benötigt, um dem Stamm ein Brett abzuknapsen.

Sie alle sind erfahrene Frühlingsmarkt-Teilnehmer. Der Andrang an diesem Tag übersteigt nach ihrer Wahrnehmung die schon hohen Besucherzahlen der vergangenen Jahre. „Diesmal knacken wir die 4000“, ist sich Wetzel sicher.

Den großen Zuspruch an diesem Tag sieht auch Museumsleiter Nils Meyer mit Zufriedenheit. An seiner Kapazitätsgrenze sieht er sein Museum noch nicht angekommen. „Das Gelände ist ja groß genug, das verläuft sich.“ Tatsächlich bleiben immer wieder Grünflächen frei, die vorbereitete Besucher schon mal mit Picknickdecken belegen. Zwei ergiebige Regen- und Hagelschauer um die Mittagszeit lassen den Besucherstrom zwischenzeitig etwas abebben.

Die Anbieter gehen souverän mit dem Regen um, decken mit stoischer Gelassenheit ihre empfindlichsten Artikel ab. Die meisten Verkäufer kommen – wie ihre Stammkunden – seit vielen Jahren hierher. Sie sind laut einer kleinen Umfrage durchweg hochzufrieden mit dem Umsatz in diesem Jahr. Beratung gibt's an den Ständen natürlich gratis – auch wenn die, wie am Stand mit den fleischfressenden Pflanzen, schon mal etwas länger dauern kann. „Die Leute suchen nicht nur nach Pflanzen, auch nach Informationen“, berichtet Tobias Ziemann am Carnivoren-Stand.

Tobias Ziemann (r.) im Verkaufsgespräch mit Tim Schmidt bei den fleischfressenden Pflanzen. © Ehlers, Jantje

Am späten Nachmittag haben sich die Besucherreihen gelichtet, und es gibt wieder Parkplätze in Museumsnähe. Die 4000er-Grenze habe man nicht ganz erreicht, berichtet Nils Meyer auf Nachfrage. Bei gut 3500 Besuchern ist das Museum schließlich gelandet. Ebenso wichtig wie die Zahl der Besucher ist dabei das Feedback der Verkäufer. „Viele haben noch nachordern müssen, weil sie so viel verkauft haben“, berichtet der Museumsleiter. Der Frühlingsmarkt lohnt sich halt.