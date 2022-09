30 Jahre Modernes Orchester Syke – ein Fest der Kunst und der Künstler

Von: Ruth Cordes

Teilen

Wöchentlich probt das Orchester für das große Konzert am 5. November. © Ruth Cordes

„Es wird ein Jubiläum angekündigt, und zack, denkt man zurück und überlegt sich, was alles in diesen drei Jahrzehnten gewesen ist“, so heißt es auf dem Ankündigungsflyer für das Jubiläumskonzert am 5. November des Modernen Orchesters TuS Syke.

Syke – Es ist ein Hobby – und zwar eines, in das sehr viel Herzblut und auch Zeit fließt. Im Probenraum, auf dem Gelände der Avacon in Syke, wird sich jeden Freitag getroffen und an einem Wochenende im Monat nehmen sie sogar den Samstag mit dazu. Aber harte Arbeit zahlt sich aus. Und so kann das Orchester für ihr Jubiläumskonzert ein attraktives Programm präsentieren.

„Wir haben unsere Lieblingsstücke ausgewählt. Aber auch einige Arrangements ganz neu eingespielt!“ Dazu gehört das Solo für Trompete „Ponte Vecchio“, Komponist ist Satoshi Yagisawa, gespielt wird es von dem Orchestermitglied Gerhard Müllenheim. Auch frisch aufgenommen in das Repertoire ist „Coldplay in Symphony“, arrangiert für Blasorchester von Bert Appermont.

Bereit für mehr: Das Moderne Orchester des TuS Syke. © TuS Syke

„Länger schon auf unserer Playlist ist das Stück ,Around the world in 80 day‘, original für Blasorchester von dem Komponisten Otto. M. Schwarz. Man wird da richtig mitgenommen auf die Reise, hört den Big Ben oder auch die französische Nationalhymne“ erzählt Sabine Rosenbrock.

Überhaupt: Sabine Rosenbrock ist von Beginn an die musikalische Leitung – und wenn man genauer hinschaut noch länger. Das wird jetzt mathematisch herausfordernd, lässt sich aber ganz leicht erklären: Das Moderne Orchester Syke entspringt dem Blasorchester der Musiksparte des TuS Syke, welches sich 1992 in die „Music Company“ einerseits und eben dem „Modernen Orchester Syke“ aufsplittete.

Sabine Rosenbrock (geboren 1963) musiziert ihr Leben lang, führte das Blasorchester ehrenamtlich, studierte Musik, gründete und leitete nun professionell und mit viel Engagement und Freude das „Moderne Orchester Syke“ über die ganzen 30 Jahre.

Aus 16 sind 45 Musiker geworden

Weitere Musiker der ersten Stunden sind Annette Schanzmann (Bassklarinette), Rüdiger Schanzmann (Posaune), Gabriele Rademaker (Flöte) und Silke Glade-Henke (Saxofon).

Begonnen haben sie 1992 mit 16 Musikern, heute sind sie 45 Musiker stark. Als sinfonisches Blasorchester ist das Orchester mit Piccoloflöte, Querflöte, Oboe, Fagott, einem großen dreistimmigen Klarinettenchor, Bassklarinette, Saxofonen (Alt/Tenor/Bariton), Trompeten, Waldhörnern, Posaunen, Euphonien und Tuben besetzt. Die Musiker reisen zu den Proben aus Göttingen, Berlin, Oldenburg, Münster, Wilhelmshaven, Hannover an und natürlich sind Syker Musiker ebenso vertreten.

Das Jubiläumskonzert wird „fantasievoll und charmant moderiert“ von Petra Raue, so heißt es in der Ankündigung. Es verspricht ein Abend der gemeinsamen Erinnerungen zu werden.