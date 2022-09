29. Namenlose Tage: 305 Teilnehmer bei Syker 48-Stunden-Spieletreffen

Von: Frank Jaursch

Klassische Spielszene auf den 29. Namenlosen Tagen: Zwei Spieler, ein Spiel (das beide oft nicht kennen) – fertig ist die perfekte Abendgestaltung. „Dice Throne“ war am Wochenende eines der am meisten genutzten Spiele. © NT

Die Namenlose Tage wagen den Neustart nach Corona: Für die erste Post-Corona-Ausgabe des 48-Stunden-Spieletreffs kamen 305 Teilnehmer nach Syke. Und verbrauchten 600 Brötchen und 320 Liter Kaffee.

Syke – Die Pause war lang – für viele schmerzhaft lang. Drei Jahre mussten die Fans von Brett- und Rollenspielen auf die nächste Ausgabe der „Namenlosen Tage“ (NT) warten. Am vergangenen Wochenende war das Jugendhaus am Lindhof für 48 Stunden zum 29. Mal das deutsche Epizentrum der deutschen Spielewelt.

„Endlich wieder normale Leute“, hatten die NT-Stammgäste von Highlander Games in Bremen noch vor einigen Wochen voller Vorfreude in den sozialen Netzwerken gepostet. Und tatsächlich kamen viele von ihnen wieder – die freundlichen, entspannten, kommunikativen Spielertypen aus ganz Norddeutschland und zum Teil weit darüber hinaus, die die Syker Veranstaltung seit Jahren prägen und ihr zum Teil seit einem halben Leben die Treue halten.

„Es ist wie nach Hause kommen“

So wie Isi. Die 26-jährige Weyherin kommt seit elfeinhalb Jahren regelmäßig nach Syke – und musste in den vergangenen NT-freien Jahren ganz tapfer sein. Wie ist es dann jetzt für sie, zu den NT29 zu kommen? „Es ist wie nach Hause kommen“, seufzt sie lächelnd – und herzt Laura Wohlfromm vom Orga-Team.

Wohlfromm und ihre Orga-Kollegen Daniel Brückner, Alexander Lenz und Matthias Müller mussten die Planung für die „Wiedergeburt“ der NT ein bisschen im Blindflug angehen. Zu unsicher war im Vorfeld: Wer würde nach der Pause wiederkommen? Die Erwartungen waren innerhalb des Teams recht unterschiedlich. „Alles unter 300 wäre eine Enttäuschung gewesen“, sagt Müller, während Wohlfromm schon „mit 250 zufrieden gewesen wäre“.

Am Ende waren es genug für alle: Zahlenmeister Alexander Lenz vermeldete 305 Besucher. Deutlich weniger zwar als vor Corona, als man schon mal an der 450 gekratzt hatte. Aber immerhin. Wer da war, blieb meist lang: Das beweisen nicht nur die hohe Anzahl an Spielerunden, sondern auch der Essens- und Getränkekonsum. 600 Brötchen und 200 Pizzen wurden vertilgt, 320 Liter Kaffee und 200 Liter Kakao getrunken. Die Teilnehmer konnten auch diesmal wieder nicht nur das Jugendhaus, sondern auch Räume im benachbarten Lebenshilfe-Kindergarten Kunterbunt nutzen.

Logistisch blieben die Organisatoren trotz dieser Zahlen kaum gefordert. „Man merkt, dass wir das nicht zum ersten Mal gemacht haben“, sagt Daniel Brückner. Und auch Matthias Müller erklärt: „Wir sind ein bisschen älter und ein bisschen kaputter als früher. Aber sonst war’s wie immer.“

Wie immer – das heißt: Es gab wieder eine „Namenlose Tombola“ mit vielen Gewinnern, zahllose Spielrunden mit Dutzenden unterschiedlichen Spielen. Ein bisschen weniger Rollenspiel, ein bisschen mehr Brettspiel war in diesem Jahr wohl dabei.

Und für einige auch ein bisschen mehr Nach-Hause-Kommen.