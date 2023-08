28. Kuddelmuddelmarkt mit 155 Ausstellern in Syke

Von: Michael Walter

Auf dem Kuddelmuddelmarkt gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Fans von ausgefallenen Dekogegenständen werden ebenso fündig wie Bücherfreunde oder Puppenliebhaber. © Archivfoto: Jantje Ehlers

Sie könnten entspannter kaum sein, wie sie da am Tisch vor dem Wachendorfer DGH sitzen und erzählen. Das mag daran liegen, dass Manfred Rinas und Hans-Hermann Lindhorst als Vorsitzende des Dorfgemeinschafsvereins durchaus über eine gewisse Routine verfügen. Schließlich ist es bereits der 28. Kuddelmuddelmarkt, den ihr Verein veranstaltet.

Wachendorf – Sonntag, 3. September, ist der Stichtag. Forum ist wie immer die Festwiese hinterm DGH. Einlass für Aussteller ist ab 8 Uhr. „Und seit drei Wochen sind wir ausgebucht“, sagt Hans-Hermann Lindhorst.

Einlass ab acht – das hieß in der Vergangenheit häufig: Wer nicht schon ab halb sieben vor dem Tor steht, kommt frühestens um neun auf die Wiese und kriegt dann einen Platz ganz hinten. So soll es ja aber nicht sein. „Wir haben das System verbessert, damit es etwas schneller geht“, sagt Manfred Rinas und erklärt: Wer sich online anmeldet, kriegt dabei gleich seine Platznummer zugeteilt, kann sich die ausdrucken und an die Windschutzscheibe hängen und dann ohne weitere Kontrolle das Tor passieren. „Und so können sich auch keine Nichtangemeldeten reinschmuggeln.“ Für den aktuellen Markt seien etwa 90 Prozent der Anmeldungen bereits online erfolgt. 155 Aussteller haben sich insgesamt angemeldet.

Sie freuen sich schon auf den Kuddelmuddel-Markt am Sonntag, 3. September: Hans-Hermann Lindhorst (links) und Manfred Rinas vom Bürgerverein Wachendorf. © Michael Walter

Das Drumherum ist geregelt: „Die Fressmeile ist bestückt“, sagt Lindhorst mit einem schelmischen Grinsen und spricht von Bratwurst, Fischwagen und Eis. Frühstück für jedermann gibt es ab 9.30 Uhr im DGH, und für alle, die nicht vom Stand wegkommen, ziehen zwei Trupps mit Bollerwagen über das Gelände und bieten belegte Brötchen an.

Nachmittags gibt’s Kaffee und Kuchen im DGH, und das zum ersten Mal seit Corona wieder mit Begleitmusik durch die Brass Band Wachendorf, die ab 13 Uhr mehrere Sets spielt. Brass Band und Dorfjugend bewirtschaften gemeinsam auch das Kuchenbuffet.

„Das ist ein großer Spaßfaktor für uns alle“, sagt Manfred Rinas. „Morgens trifft sich hier ‘ne Hundertschaft zum Brötchenschmieren. Auch viele Nichtmitglieder.“ Neubürger lernen da die Ureinwohner kennen und umgekehrt, man quatscht miteinander und hat eine schöne Zeit. „Das Altersspektrum reicht von 14 bis 85.“

Kuddelmuddelmarkt ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den Dorfverein

Unabhängig vom Spaßfaktor ist der Kuddelmuddelmarkt für den Dorfverein aber auch ein Wirtschaftsfaktor. „Das ist unsere tragende Einnahmequelle“, sagt Hans-Hermann Lindhorst. „Sonst haben wir ja im Grund nur Spenden und die Mitgliederbeiträge.“ Und der Dorfgemeinschaftsverein hat einiges auf dem Zettel, das finanziert werden will.

Der Glockenstuhl auf der Wiese gegenüber der ehemaligen Mühle geht zum Beispiel auf den Verein zurück. Er markiert die Mitte des Dorfes und ist – neben seiner eigentlichen Funktion als Geburts- und Totenglocke – regelmäßiger Treffpunkt für kleinere Veranstaltungen und Aktivitäten. Dort möchte der Verein jetzt einen Pavillon dazu bauen, als Unterstand bei schlechtem Wetter.

Am anderen Ende der Wiese liegt ein Spielplatz, den der Verein ebenfalls mal initiiert hatte. Inzwischen sei der etwas in die Jahre gekommen und müsste mal überarbeitet werden, sagt Manfred Rinas. „Wir versuchen grade, Spielplatz und Pavillon in ein gemeinsames Projekt zu gießen und dafür Fördermittel einzuwerben.“

So etwas erfordert immer einen finanziellen Eigenanteil. Den muss der Verein selbst erwirtschaften. Zum Beispiel mit dem Kuddelmuddelmarkt am 3. September.