2021 kann kommen

Seiner Zeit weit voraus: Werbering-Vorsitzender Christian Eilers hat das Konzept für die Gewerbeschau im Herbst 2021 schon fertig. Horst Saade (kleines Bild rechts) wird aus gesundheitlichen Gründen dann nicht mehr in der Funktion des Marktmeisters dabei sein, gehört aber weiterhin zum Orga-Team.

Barrien – Christian Eilers scharrt mit den Hufen: „Eigentlich könnten wir so loslegen“, sagt der Vorsitzende des Barrier Werberings. Positiv ausgedrückt, ist er seiner Zeit weit voraus. Was er da meint, ist die Gewerbeschau im Herbst 2021. Für die hat er soeben das Konzept fertiggestellt.

Es wird die 20. – die Jubiläumsausgabe. Auch deshalb hat er sich ganz besonders Mühe gegeben, eine möglichst perfekte Veranstaltung zu planen. „Wir wollen den Menschen ein Drei-Tage-Wochenende voller Spaß und Aktionen bieten“, sagt Eilers und zählt auf: Gewerbeschau mit Messeständen für drei Dutzend Firmen aus Barrien und umzu, draußen Jahrmarkt-Atmosphäre mit Bratwurst, Bier, Bungee-Trampolin und Bullriding. Musikexpress und Modenschauen. Und mit Hubschrauber-Rundflügen über Barrien.

Ein ambitioniertes Programm, bei dem schnell klar wird: Das hat Eilers ohne Corona geplant. „Klar“, sagt er. „Das ist noch zwölf Monate hin. Ich gehe davon aus, dass wir bis dahin kein Corona-Problem mehr haben.“ Und er macht sich da nichts vor: „Wenn die Schausteller bis dahin immer noch nichts wieder machen dürfen, gibt es sie ohnehin nicht mehr. Von daher plane ich das so, als ob es kein Corona gäbe und gehe davon aus, dass bis dahin solche Veranstaltungen wieder möglich sind.“

Einen Plan B hat Eilers nicht. „Plan B ist: Findet nicht statt“, sagt er rundheraus. „So eine Messe lebt davon, dass viele Menschen kommen. Was nutzt es mir als Aussteller denn, wenn nur eine Handvoll Leute an meinem Stand vorbeigehen dürfen?“

Unter diesem Gesichtspunkt ist Eilers heilfroh, dass der Werbering seine Gewerbeschau nur alle zwei Jahre veranstaltet und damit dieses Jahr nicht an der Reihe war. „Dieses Jahr hätten wir das definitiv nicht hingekriegt. Auch nicht in abgespeckter Form!“

Was noch fehlt, sind die Aussteller. Ende des Jahres beginnt das Anmeldeverfahren. Zunächst für einheimische Betriebe, und später in einem zweiten und dritten Schritt für auswärtige. „So können wir besser steuern, welche Gewerke wie da haben“, sagt Eilers. „Wichtig ist, dass die potenziellen Aussteller sich den Termin schon mal in ihren Firmenkalendern vormerken. Das wäre der 11., 12. und 13. September 2021.“

Und noch etwas fehltChristian Eilers. Oder besser: Jemand. Ein Marktmeister. Urgestein Horst Saade hatte nach der Gewerbeschau 2019 einen weiteren Herzinfarkt erlitten und muss nun definitiv kürzer treten. „Horst Saade gehört zum Orga-Team sein Leben lang“, sagt Eilers. „Aber er wird definitiv nicht mehr als Marktmeister tätig sein. Wir müssen diesen Job auf mehrere Leute verteilen.“

Von Michael Walter