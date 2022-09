Reflexion über eine besondere Zeit

Von: Michael Walter

Teilen

Ruth Cordes und Ingolf Heinemann präsentieren gemeinsam das künstlerische Manifest „2020 – state of mind“. © Michael Walter

Ruth Cordes arbeitet Lockdowns und Corona künstlerisch auf mit dem 72-seitigen Manifest „2020 – state of mind“

Syke – „State of mind“ ist ein Ausdruck, für den es auf deutsch keine genaue Entsprechung gibt. „Gemütsverfassung“ oder „Seelenlage“ treffen es vielleicht noch am ehesten. „2020 – state of mind“ ist der Titel des Projekts, das die Syker Künstlerin Ruth Cordes jetzt gemeinsam mit ihren Kollegen Ingolf Heinemann und Julia Vogel abgeschlossen hat.

Darin stecken Monate an Vorbereitung, noch mal Monate an praktischer Umsetzung und zwei Jahre Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit. Mit der eigenen Seele.

Das Ergebnis sind 72 Seiten Din A4. Eine Zusammenfassung in Wort und Bild. Mit Bildern und Grafiken von Ruth Cordes sowie dokumentarischen Fotos und fünf Essays von Ingolf Heinemann. Eine Reflexion über eine besondere Zeit. „Ein Manifest“, sagt Ingolf Heinemann.

Ruth Cordes schildert darin überaus persönlich, fast schon intim, wie Corona ihr Leben beeinflusst hat. Als Künstlerin, als Kulturschaffende. Als Mutter. Als Tochter. Als Teil der Gesellschaft.

Mit dem ersten Corona-Lockdown Anfang 2020 hatte sich ihr Leben völlig verändert. Auf der einen Seite kam der gesamte Kulturbetrieb praktisch völlig zum Erliegen. Auf der anderen empfand sie die Situation als derart bedrückend, dass es sie blockierte. „Ich konnte in der Zeit auch nicht mehr malen.“ Und sie hat erfahren: Es gibt noch viele andere, denen es ebenso ging.

„Die Pandemie und ihre Folgen haben alles gedreht und uns in unserem Glauben an den steten Fortschritt erschüttert“, schreibt Ingolf Heinemann in seinem Vorwort. „Die Blase, in der wir uns komfortabel eingerichtet haben, ist geplatzt.“

Ruth Cordes hat sich mit der Zeit zurückgearbeitet. Etwa 50 Grafiken sind seitdem entstanden. Ein kleiner Teil davon hat Eingang in das Manifest gefunden. Auch dieses Sich-zurück-Kämpfen schildert sie sehr persönlich.

Warum hat sie es nicht selbst aufgeschrieben? Warum Ingolf Heinemann? „Um eine andere Perspektive reinzubekommen“, sagt Ruth Cordes. „Es ist definitiv besser, wenn jemand zweites draufschaut. Ingolf hat mir das Knäuel entwirrt. Und er hat mir zugehört.“ Heinemann ist Vorsitzender des Kunstvereins Wunstorf. Ruth Cordes und er kennen sich seit gut zehn Jahren. „Und wir haben es geschafft, uns nicht aus den Augen zu verlieren“, sagt er. „Insofern hatte ich keine Probleme, in das Denken und Fühlen von Ruth hineinzufinden.“

Heinemann zeigt sich tief beeindruckt, „wie Ruth sich aus diesem Zustand der Lähmung und Verunsicherung befreit hat und nicht in einem Jammertal versunken ist. Das hat mich entzündet.“

Es war Ruth Cordes’ Idee, diese Zeit auch künstlerisch aufzuarbeiten. Sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. „Ich hab Ingolf darauf angesprochen. Er fand das gut.“

Dritte im Bunde ist Julia Vogel, die in Ganderkesee unter dem Markennamen Craftschöpferey handwerklichen Kunstdruck macht. Bei ihr in der Werkstatt fertigte Ruth Cordes Grafiken und Bilder an. „Das hat mich ins Machen zurückgeholt.“

Warum das wichtig ist, sagt Ingolf Heinemann mit einem nur ganz leicht hinkenden bildlichen Vergleich: „Kunst und Kultur sind der Kitt, der diese Gesellschaft zusammenhält. Wenn dieser Bestandteil von der Speisekarte genommen wird, hungert die Gesellschaft aus.“

Das Manifest „2020 – state of mind“ ist soeben in limitierter Auflage von 50 Exemplaren erschienen. Einige liegen in der Buchhandlung Schüttert aus. Cordes und Heinemann wissen schon jetzt: Es wird eine Fortsetzung des Projekts geben.