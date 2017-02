GTS 2001: Jeder dritte Lehrer krank

An der GTS 2001 fallen zur Zeit etliche Stunden aus. Ganz so dramatisch, wie es aussieht, ist die Situation aber nicht, betont die Schulleitung.

Syke - Von Michael Walter. Die Grippewelle rollt schon eine ganze Weile. Jetzt hat sie die GTS 2001 mit Macht erwischt: Die Stundenausfälle häufen sich derart, dass Eltern sich bereits Sorgen machen. „Es ist so schlimm, dass die Schüler sogar tageweise zu Hause bleiben müssen“, schildert ein Vater.

In der Tat zeichnet der Vertretungsplan der Schule ein erschreckendes Bild. Für Mittwoch waren beispielsweise 37 Stundenausfälle vermerkt. „Ganz so schlimm, wie es aussieht, ist es in Wirklichkeit aber nicht“, betont Schulleiter Mazen Hamade. Der dramatische Eindruck, den der Vertretungsplan vermittelt, ist laut seiner Schilderung zu einem guten Teil ein Softwareproblem: „Wenn wir zur Vertretung zwei Klassen zusammenlegen, zeigt der Plan für beide einen Stundenausfall an, obwohl beide Unterricht haben. Da sind wir dran.“

Dass es trotzdem derzeit besonders viele Unterrichtsausfälle gibt, will Hamade gar nicht beschönigen. Von den 35 Lehrern des Kollegiums seien derzeit zehn bis zwölf krank. „Da können wir auch niemanden herzaubern“, sagt Hamade. Ausfälle seien somit unausweichlich, und im Extremfall haben manche Klassen an einzelnen Tagen tatsächlich überhaupt keinen Unterricht.

+ ...fällt aus, ...fällt aus, ...fällt aus,... Das ist der Vertretungsplan der GTS von Mittwoch. Und er geht auf der unteren Hälfte so weiter. © Grafik: GTS 2001

Sorgen machen müsse sich seitens der Eltern aber niemand. „Wir haben ein Vertretungskonzept, und das funktioniert auch“, sagt Hamade. Ein Bestandteil davon ist die (siehe oben) vorübergehende Zusammenlegung von Klassen. „Unsere Klassen sind zum Glück vergleichsweise klein, sodass auch bei einer Zusammenlegung noch vernünftiger Unterricht möglich ist“, sagt Hamade. Und das Unterrichtsmaterial aus den entfallenen Stunden werde den Schülern zur Verfügung gestellt, sodass sie den versäumten Stoff zuhause nachholen könnten.

Trotzdem macht Mazen Hamade drei Kreuze, wenn die Grippewelle wieder abflaut. „Ich hoffe, dass sich die Situation nächste Woche schon wieder entspannt“, sagt der Schulleiter.

Der aktuelle Krankenstand ist übrigens keinesfalls der höchste, den Hamade im Kollegium erlebt hat. Erst zwei Jahre ist es her, dass die Grippe die Schule noch härter erwischt hat. „Da hatten wir einen Tag, an dem fehlten 19 Lehrkräfte.“