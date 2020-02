Schützenkreis Syke wächst weiter: Die 2000-Mitglieder-Marke fest im Blick

Aktive erfolgreich

+ © Heiner Büntemeyer Bezirkspräsident Wilhelm Bäker (links) und Kreispräsident Frank Uhlenwinkel (rechts) mit den Geehrten des Schützenkreises Syke. © Heiner Büntemeyer

Syke - Der Präsident Frank Uhlenwinkel begrüßte im Heiligenfelder DGH Delegierte aus allen elf Mitgliedsvereinen im Schützenkreis Syke. Er bedankte sich bei den Mitgliedern, die sich im vorigen Jahr intensiv an den Festlichkeiten und Wettbewerben des Kreises beteiligt hatten. Als Beispiel dafür nannte er die Teilnahme von 270 Gästen am Kreiskönigsball in Ochtmannien.