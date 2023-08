200 Besucher bei gruftiger Nacht im Syker Vorwerk

Von: Ruth Cordes

Svenja Wetzenstein und Rosa Jaisli beim Künstlergespräch in ihrer Ausstellung „Frau Tod und der Sensenmann“. © Ruth Cordes

Im Rahmen der Ausstellung „Frau Tod und der Sensenmann“ hatte das Syker Vorwerk am vergangenen Samstag zur gruftigen Nacht geladen. Mehr als 200 Besuchter kamen in Schwarz gekleidet zum Totentanz. Die Künstlerinnen Rosa Jaisli und Svenja Wetzenstein suchten mit Cocktails und Künstlergespräch einen eher spielerischen Zugang zum Thema.

Syke – Im Rahmen der Ausstellung „Frau Tod und der Sensenmann“ hatte das Syker Vorwerk am vergangenen Samstag zur gruftigen Nacht geladen: Cocktails, Musik, Kunst und Dresscode Schwarz. Wenn man eine Einladung ausspricht, kann man den Erfolg seiner Vorbereitungen vordergründig schon mal an der Masse der erscheinenden Gäste ablesen. Am Samstag kamen wohl mehr als 200 Besucher ins Syker Vorwerk. Aber mehr noch als eine Zahl verrät die Atmosphäre über das Gelingen und die, darf resümiert werden, war exzellent.

Mit Totentanz oder Dance Macabre assoziiert man Drama und Ernsthaftigkeit. Aber schon die Ausstellungseröffnung vor drei Wochen hatte uns gelehrt, dass die Künstlerinnen Rosa Jaisli und Svenja Wetzenstein einen eher spielerischen Zugang zu dem Thema suchen. Die Gesellschaft am Samstag hat diese Art ebenfalls angenommen. Und als Beobachterin der Szene habe der Besucher feststellen können: Schwarz kann auch fröhlich!

Leni und Greta Heyne aus Bassum setzen auf Details, die zu mehrfachem Hinschauen einladen. © Ruth Cordes

Für das Vorwerk gab es viele neue Gesichter. „Eine Besucherin erzählte mir, dass die Ankündigung in der Presse sie aufmerksam gemacht hätte und sie zum ersten Mal eine Ausstellung besucht. Und ich vermute, dass viele unserer Gäste nicht die ganz üblichen Ausstellungsbesucher waren“, resümiert Svenja Wetzenstein. „Aber im Kontext mit Musik kam es zu einem Synergieeffekt. Es senkte quasi die Hemmschwelle.“

Konsequentes Schwarz und kreative Kostüme

DJ Herwig Gillerke sorgte für Tanzbegeisterung auf dem Parkett und vor dem Cocktailwagen riss die Schlange den ganzen Abend über nicht ab. Die Räume des Vorwerks waren farblich illuminiert, was das Gebäude besonders zu späterer Stunde auch von außen einladend gestaltete. Ein Höhepunkt für viele war die zum Teil kreative Umsetzung des Dresscodes einiger Besucher. Wobei sich alle an konsequentes Schwarz hielten. Aber dass die Menschen nicht nur fürs Entertainment gekommen waren, bewies das Interesse an den ausgestellten Exponaten und am Artisttalk (Künstlergespräch), den Nicole Giese-Kroner vom Vorwerk mit den Künstlerinnen initiierte.

Oscar Wilde wusste schon: „Das Leben ahmt die Kunst weit mehr nach als die Kunst das Leben.“ Und die Frage, ob es vielleicht an diesem Abend doch anders war, bleibt erst mal unbeantwortet.

Die Outfits mussten schwarz sein. Wie das Motto dann Gestalt annahm, blieb den Gästen überlassen. © Ruth Cordes