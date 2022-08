Verein „Unser Freibad“: 20 Jahre und kein Ende in Sicht

Von: Christel Niemann

Der Verein „Unser Freibad“ Syke durfte sich zur Geburtstagsfeier über insgesamt etwa 550 Gäste freuen. © Dieter Niederheide

Der Verein „Unser Freibad“ Syke ist 20 geworden und hat das mit einem Familienfest gefeiert. Aus diesem Anlass war am Samstag sogar „Neptunia“ sozusagen als Vertreterin von „Neptun“ – laut Mythologie „Gott der Meere“ – mit von der Partie. Von ihr gab es für 70 Kinder die „Neptuntaufe“.

Syke - Eines der Kinder bei der „Neptuntaufe“ im Freibad Syke war Amal. Sie strahlte mit der Sonne um die Wette, als „Neptunia“ sie mit einigen Spritzern Wasser aus dem Kinderbecken per Bürste anspritzte, sie dann ein Pinchen Limo leeren musste und auf den Namen „Der hitzige Hering“ getauft wurde. Eine Urkunde zum Namen gab es auch. „Neptunia“ (Sylvia Zahn) im eindrucksvollen Neptun-Kostüm war einer der Höhepunkte der Geburtsparty unter dem Motto „20 Jahre und Meer“.

Die Geburtstagsfeier wurde mit einem Empfang vor der eigentlichen Fete eingeleitet. Vorsitzende Sylke Bischoff begrüßte die Gäste. Bürgermeisterin Suse Laue lobte in ihrer Rede das Engagement des Freibadvereins. Sie sei stolz auf die gute Kommunikation zwischen Verein und Verwaltung. Es gelte, so Suse Laue, das Freibad so lange wie nur möglich zu erhalten.

Lieder von der Arbeitswelt und Seeromantik im Syker Freibad

Danach war es der Gospelchor GoSpellOn der evangelischen Kirchengemeinde, der das eigentliche Programm ab 14 Uhr stimmungsvoll einleitete. Über die Begeisterung der Kinder und einiger Großer durfte sich dann Markus Rohde bei seinem Auftritt freuen. Mit seiner Rockmusik für Kinder lud er seine Zuhörer zum Mitmachen ein. Die Freude der Kleinen hielt an, als der Shantychor „The Sailors“ passend zum Motto „20 Jahre und Meer“ von der Arbeitswelt und Seeromantik sang.

Schnell füllten sich das Freibadgelände und das große Becken. Insbesondere Eltern mit ihren Kindern breiteten auf der Wiese ihre Decken aus. Bis in die späten Abend hinein wurde bei gemütlicher Stimmung und mit Musik aus den 50er-Jahren gefeiert. Es spielte die Big Band Swing-Time auf und getanzt wurde auch.

Etwa 550 Besucherinnen und Besucher im Freibad

Süß und deftig war das reichhaltige Angebot an Speisen. Besonders lecker: die selbst gebackenen Kuchen vom Büfett. Die Geburtstagsfete lief dank der Helferinnen und Helfer reibungslos ab. Unterstützt wurde der Verein von der DLRG Ortsgruppe. Vorsitzende Sylke Bischoff versicherte unserer Zeitung gegenüber, dass die Besucherzahl sie freue und sie damit zufrieden sei. Etwa 550 Besucherinnen und Besucher werden es gewesen sein, die sich im Freibad tummelten.

Übrigens, am gestrigen Nachmittag lief der Freibadbetrieb ungehindert weiter. Es war schon am Abend des Festes mit Abräumarbeiten begonnen worden. Sehr lobenswert.

Von Dieter Niederheide