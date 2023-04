1 798 ganz persönliche Chancen

Von: Anke Seidel

Christoph Tietje und Harald Glüsing (v.l.) präsentieren die aktuellen Zahlen auf dem Arbeitsmarkt. © Anke Seidel

Die Zahl der freien Stellen auf dem Arbeitsmarkt wächst: 1 798 davon gibt es zurzeit im Landkreis Diepholz und damit 1798 ganz persönliche Chancen.

Landkreis Diepholz – 1 798 freie Stellen bieten Arbeitgeber im Landkreis Diepholz an – und damit 1 798 Chancen für Menschen auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung. Von einer „Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt“ spricht Christoph Tietje als Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden. Gemeinsam mit Harald Glüsing als Geschäftsführer des Jobcenters im Landkreis Diepholz hat er am Freitag die aktuellen Zahlen vorgestellt.

Demnach hat sich der Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt fortgesetzt. Denn im März ist die Zahl der Arbeitslosen um 152 Männer und Frauen gesunken, sprich um 2,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Insgesamt 1 994 Personen waren im Landkreis Diepholz im Bereich der Arbeitslosenversicherung ohne Beschäftigung. Bei der steuerfinanzierten Grundsicherung im Jobcenter waren es 3 309 Menschen – 93 weniger als im Vormonat, was einem Minus von 2,7 Prozent entspricht.

Produktionstechnik, Verkehr und Logistik, Handel, Baugewerbe, Gastronomie und Gesundheitsbereich haben trotz aller Unterschiedlichkeit eines gemeinsam: viele freie Stellen. Allein im Produktionsbereich ist ein Viertel aller Stellen nicht besetzt, berichtet Christoph Tietje als Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Diepholz-Nienburg. Im Logistikbereich fehlen 14 Prozent Arbeitskräfte, im Handel und Baubereich jeweils zehn sowie im Gesundheitsbereich und der Gastronomie jeweils acht Prozent.

Stellenzuwächse im Baubereich

Die Witterung beflügelt den Arbeitsmarkt noch einmal: Christoph Tietje verweist auf Stellenzuwächse im Baubereich sowie im Garten- und Landschaftsbau.

Arbeitslosenquote bei 4,3 Prozent

Aktuell liegt die Arbeitslosenquote im Landkreis Diepholz bei 4,3 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert vom Februar. Zum Vergleich: Im März 2022 lag die Quote bei 3,9 Prozent.

Grund für den Anstieg: die Flüchtlinge aus der Ukraine, die statistisch als Arbeitslose geführt werden. Zuständig für diese Menschen ist das Jobcenter. Dessen Geschäftsführer Harald Glüsing ist zuversichtlich, dass dem Arbeitsmarkt bald viele Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung stehen – diejenigen, die einen Sprach- oder Integrationskurs abgeschlossen haben, der in der Regel ein halbes Jahr dauert.

Im Dezember (aktuellste Daten) waren beim Jobcenter insgesamt 5 422 Bedarfsgemeinschaften – sprich Familien oder Haushalte – registriert, das sind 12,2 Prozent mehr als noch im Vorjahresmonat. Der Zuzug vieler Ukrainerinnen mit ihren Kindern spiegelt sich in den Zahlen wider. Die Zahl der Alleinerziehenden im Leistungsbezug ist um 28,9 Prozent auf 1 141 gestiegen – und die Zahl ausländischer Leistungsberechtigter um 45,8 Prozent auf 3 784. Nur geringfügig mehr deutsche Leistungsberechtigte, exakt 3 899, hat das Jobcenter in seiner Kartei. Ihre Zahl war um 7,8 Prozent gesunken, zeigt der Vergleich zum Vorjahresmonat.

Die Agentur für Arbeit meldet einen Anstieg der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 1,6 Prozent. Im September (aktuellste Daten) hatten 75 897 Männer und Frauen im Landkreis Diepholz eine solche Arbeitsstelle – und damit 1 206 mehr als noch im Vorjahresmonat.

Fast ein Viertel der Arbeitnehmer ist 55 Jahre oder älter

Anders als noch vor 15 Jahren finden auch viele ältere Arbeitnehmer einen solchen Job: 23,7 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind 55 Jahre oder älter. Um 4,9 Prozent war ihre Zahl in nur einem Jahr angestiegen. Will heißen: 847 ältere Frauen und Männer haben in diesem Zeitraum eine sozialversicherungspflichtige Anstellung gefunden.

67,4 Prozent aller Beschäftigten arbeiten in Vollzeit. Unabhängig davon: Um 14,2 Prozent oder 1 130 Menschen ist die Zahl der ausländischen Beschäftigten angestiegen – auf 7 946. Damit liegt ihr Anteil bei insgesamt 12 Prozent in diesem Bereich.