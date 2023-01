Willkommener Lärm in Syke-Barrien: Supermarkt entsteht auf 150 Pfählen

Von: Frank Jaursch

Teilen

Ortstermin auf der Edeka-Baustelle: Vor einem versenkten Pfeiler stehen (v.l.) Bauleiter Andreas Willenbrock (MOR Architekten), Projektbetreuer Manuel Mohrmann, Jörg Holthaus (Planungsbüro IDN-Consult), Edeka-Marktleiter Torsten Stellmann, Sykes Bürgermeisterin Suse Laue, Investor Karsten Brahms, Barriens Ortsbürgermeister Christian Eilers, Phillip Asseln und Britta Wilken (beide Edeka). © Jantje Ehlers

Der Barrier Edeka-Neubau erreicht einen wichtigen Abschnitt: Insgesamt 150 Stahlbetonpfeiler werden innerhalb von drei Wochen für den stabilen Stand des Gebäudes in den Boden gerammt.

Barrien – Rumms! – Rumms! – Rumms! Die Arbeit der Ramme auf der Baustelle an der Sudweyher Straße ist gewissermaßen in diesen Wochen der Rhythmus Barriens. Seit einigen Tagen sind die Veränderungen am künftigen Standort des Barrier Edeka-Marktes ebenso sichtbar wie hörbar. Die Botschaft: Es geht voran – jetzt wirklich!

Karsten Brahms hat im vergangenen Jahr das Engagement als Investor von seinem mittlerweile 81-jährigen Vater Hero übernommen. Er ist persönlich nach Barrien zum Ortstermin mit Bürgermeisterin Suse Laue, Ortsbürgermeister Christian Eilers, Vertretern von Edeka Minden-Hannover und dem Planungsbüro und der Bauleitung gekommen.

„Noch drei Wochen Lärm, dann haben wir ‘ne vernünftige Grundlage“, sagt er – und hat damit in doppeltem Sinne recht. Das In-den-Boden-Rammen von insgesamt 150 Stahlbetonpfeilern bildet die Basis für den Neubau. „Im Grunde ist das Gebäude wie eine Brücke“, erläutert Bauleiter Andreas Willenbrock, „es steht komplett auf den Pfählen – da kann der Boden darunter sich austoben, wie er möchte.“

Schmuckstück wird auf einer Moorlinse gebaut

Dass dieser Boden nicht ganz einfach zu händeln ist, wird allein schon durch die unterschiedliche Länge der Pfeiler deutlich: Einige sind sieben Meter lang, andere bis zu 18 Meter. Das neue Edeka-Schmuckstück entstehe, erklärt Willenbrock, auf einer Moorlinse, die zum Teil nur wenige Zentimeter, an anderer Stelle aber bis zu drei Meter dick ist. Sondierungsbohrungen hatten gezeigt, an welcher Stelle wie tief versenkt werden müsste, um am Ende einen sicheren Stand zu garantieren.

Das Ergebnis dieser erforderlichen Arbeiten sind für den Passanten am Ende nicht sichtbar – das soll sich in den kommenden Monaten ändern. Spätestens wenn der Rohbau wächst, dürfte auch die verbliebene Skepsis bei den Barriern verfliegen. Mit dem Ortstermin wolle man „Klarheit herstellen“, formuliert Manuel Mohrmann, der für Brahms das Projekt betreut. Klarheit darüber, dass der Edeka-Markt wirklich kommt. Fehlende Planungssicherheit und ungewisse Marktpreise hätten 2022 für eine Unterbrechung der Bautätigkeit gesorgt.

Eine Ramme versenkt die bis zu 18 Meter langen Pfähle im Boden. Der neue Edeka-Markt wird auf 150 solcher Pfähle entstehen. © Jantje Ehlers

Diese Bautätigkeit ist – trotz der Lärmbelastung – den Barriern willkommen, zeigt sich Ortsbürgermeister Christian Eilers sicher. Für gewöhnlich würden sich Barrier schnell bei ihm melden, sobald irgendwo ein unerwünschtes Geräusch ertönt. Aber wegen der Ramm-Arbeiten „hat sich noch keiner bei mir gemeldet“.

In die gleiche Kerbe schlägt Marktbetreiber Torsten Stellmann. Er ist voll des Lobes über die Geduld seiner Kunden: „Es freut mich, dass die Kunden uns nicht hängen lassen“ – und das, obwohl der alte Markt „auch nicht neuester Standard ist“. Zudem sei durch die Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück die aktuelle Parkplatzsituation „’ne Katastrophe. Aber es nützt ja nix!“ Spürbare Umsatzeinbußen habe der Markt wegen der schwierigen Parkplatzsituation in den vergangenen Wochen hinnehmen müssen, verrät Stellmann.

Fertigstellung für den frühen Sommer 2024 geplant

Das wird mit dem Neubau anders: Der moderne Edeka-Markt soll mit einer Verkaufsfläche von rund 2 000 Quadratmetern etwa doppelt so groß werden wie der bisherige. Im Anschluss an die Fertigstellung des Marktes – geplant ist der frühe Sommer 2024 – ist eine „kurze Schließphase“ geplant.

Die dient im Wesentlichen dem zweiten Teil des Bauvorhabens: Unter dem jetzigen Parkplatz und dem alten Gebäude muss ein neues Abwassersystem installiert werden. Außerdem wird das Alt-Gebäude abgerissen, um Raum für mehr Parkplätze zu schaffen – insgesamt haben dann rund 100 Autos dort Platz. Zum Vergleich: Derzeit stehen den Kunden gerade 26 Plätze zur Verfügung.

Gute Nachrichten also für die Barrier – und eine weitere gab es auf Nachfrage noch: Der geplante Kreisel im Einmündungsbereich Sudweyher Straße / Im Sande soll „direkt im Anschluss“ an die Edeka-Baumaßnahme entstehen, betont Jörg Holthaus vom Planungsbüro IDN-Consult. Eine Aussage, die ein Lächeln aufs Gesicht von Christian Eilers zaubert: „Das wollte ich hören.“