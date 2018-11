133 320 Türchen für den guten Zweck

Syke - 5 000 Adventskalender, die bereits direkt nach dem Erscheinen rasenden Absatz finden bis sie schließlich ausverkauft sind. Davon dürfte wohl der eine oder andere Supermarktbetreiber nachts träumen. In Syke hingegen ereignet sich solch ein Szenario wie selbstverständlich einmal im Jahr. Die Rede ist hier aber nicht von einem einfachen Schoko-Kalender. Der Leo-Lions-Adventskalender verspricht nicht nur für die Türchenöffner freudige Überraschungen und Gewinne – er ist auch eine Investition für einen guten Zweck.

Sechs bis sieben unterstützenswerte Vereine und Organisationen wählen die Lions-Clubs Hunte-Weser, Syke und Bassum Klosterbach-Delme nun schon seit 15 Jahren aus. Immer dabei: das Klinikum Bassum, welches sich unter anderem der Behandlung schwerkranker Kinder aus Krisengebieten verschrieben hat.

Weil die Idee in den vergangenen Jahren so gut ankam, haben die Herausgeber des Kalenders die Auflage jetzt aufgestockt. 5 555 Exemplare wird es geben – „weil 6 000 langweilig ist“. Werden sie alle verkauft, und danach sieht es derzeit schon wieder aus, dürften sich aus den fünf Euro Verkaufspreis pro Stück am Ende rund 20 000 Euro an Einnahmen ergeben. Diese fließen direkt an die unterstützten Vereine und auch die Bassumer Klinik.

Nicht nur der gute Zweck, auch die Aussicht auf Preise lockt dabei regelmäßig viele Freunde der Weihnacht an. Ein neues Smartphone, ein Gasgrill, eine Kaffeemaschine oder ein Fahrrad – bei vielen dürfte sich die Liste der möglichen Preise wie der Wunschzettel unterm Baum lesen. Die Lions-Clubs haben seit Januar zahlreiche Sponsoren aufgetrieben, die mit Spenden von jeweils mindestens 50 Euro Preise in Höhe von insgesamt 32 000 Euro zusammengetragen haben.

Und das Gewinnen ist dabei sehr einfach. Hinter jedem Türchen stehen etwa fünf Preise. Mit der einmalige Losnummer auf dem Kalender lässt sich im Internet nachschauen, ob man zu den glücklichen Gewinnern einer der Geschenke gehört. Und falls einem das Glück mal nicht hold ist: Am 6. Dezember gewinnen alle. Einen Prosecco oder Capuccino gibt es für jeden Türchenöffner gratis, versprechen die Lions-Clubs.

Zu guter Letzt ist der Kalender auch ein Hingucker. Die Künstlerin Ann-Kristin Steiniger gestaltete wieder das Motiv. Exemplare gibt es in allen Geschäftsstellen der Kreiszeitung. Weitere Verkaufsstellen im Internet. - ls

www.lions-bassum.de/club/adventskalender