DHL-Zustellstützpunktes an der Industriestraße offiziell eingeweiht

Syke - Rund 30 Zustellerinnen und Zusteller der Deutschen Post DHL haben die Vorbereitungen für ihre Zustelltour abgeschlossen, eigentlich könnten sie sich jetzt auf den Weg machen. Doch ihr Chef, Niederlassungsleiter Frank Schmidt, hält sie an diesem Donnerstagmorgen noch zurück. „Es gibt etwas zu feiern“, stellt er fest.

Nachdem die komplette Zustelllogistik am Standort Syke bereits am 24. September 2019 von der Herrlichkeit an die Industriestraße umgezogen ist, folgt nun die offizielle Einweihung. In Anwesenheit von Bürgermeisterin Suse Laue, Wirtschaftsförderer Thomas Kuchem und den Vermietern Jens Könenkamp und Lars Eickhoff stellt er einige Eckdaten des neuen Standortes vor.

An der Herrlichkeit standen für die Zustellung etwa 400 Quadratmeter zur Verfügung. Am neuen Standort hat sich diese Fläche verdoppelt. Insgesamt 47 Mitarbeiter sorgen dort dafür, dass wöchentlich etwa 100 000 Briefsendungen und bis zu 10 000 Pakete auf die 23 Syker Bezirke verteilt werden.

+ Bürgermeisterin Suse Laue (Mitte) und Niederlassungsleiter Frank Schmidt (rechts daneben) freuen sich mit Mitarbeitern und Gästen über den Zustellstützpunkt. © Horst Meyer

Drei Fahrzeuge stehen den Mitarbeitern ausschließlich zur Zustellung von Paketen zur Verfügung. Daneben verteilen 16 Mitarbeiter mit ihren derzeit noch mit Verbrennungsmotoren betriebenen Fahrzeugen Brief- und Paketsendungen im Verbund. Im Innenstadtbereich sind dann noch in drei Bezirken Zusteller auf dem Fahrrad oder einem speziellen E-Bike unterwegs.

Künftig sollen auch in Syke ausschließlich Elektrofahrzeuge eingesetzt werden. Die ersten acht von ihnen kommen im Februar, weitere folgen. Zwei unterschiedliche Musterfahrzeuge konnten bei der Einweihung bereits besichtigt werden.

Sozialräume und Parkplätze: Zeitgemäß und ausreichend

Neben zeitgemäßen Sozialräumen verfügt der neue Standort auch über ausreichend Parkfläche für die Zustellfahrzeuge. An allen Stellplätzen sind bereits Ladegeräte für die künftigen Elektromobile installiert.

Bürgermeisterin Suse Laue zeigte sich in ihrem Grußwort erfreut über die Entscheidung der Post, in Syke zu expandieren. Besonders freut sie sich über das klimaschonende Engagement im Hinblick auf die Zustellfahrzeuge. Die gewünschte Probefahrt bestand dann allerdings lediglich aus einer ausgiebigen Besichtigung der Fahrzeuge, die nach ihren Worten auch für den kommunalen Einsatz interessant erscheinen.

Pascal Schnellecke vom Immobilienservice der Post bescheinigt allen Beteiligten eine „tolle Zusammenarbeit“. „Die Vermieter standen Änderungswünschen aufgeschlossen gegenüber. Auch der Kontakt zu Kommune und Landkreis verlief hier völlig problemlos. Das ist nicht überall so“, erklärt er.

Überdimensionaler Schlüssel an Teamleiter überreicht

Frank Schmidt überreicht anschließend einen überdimensionalen goldenen Schlüssel an den örtlichen Teamleiter Bernd Ehlers. Er lädt die Mitarbeiter ein, sich vor der anstehenden Tour noch einmal am Büfett zu bedienen. „Damit es eine richtige Feier wird, wartet im Anschluss an die Tour auch noch eine Bratwurst“, verspricht er ihnen.

Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt er, dass in anderen Orten auch über Zusammenlegung von Zustellpunkten nachgedacht werde. In Syke sei das allerdings keine Option gewesen. „Hier stimmen der zentrale Standort und die Wegezeiten für die Mitarbeiter“, sagt er. Der Mietvertrag ist nach seinen Worten zunächst für zehn Jahre geschlossen. Eine Verlängerung ist möglich.

Von Lars Eickhoff ist zu erfahren, dass damit jetzt die letzten Flächen im ehemaligen Weser-Feinkost-Gebäude wieder mit Leben gefüllt sind. Für Postkunden vollzog sich der Wechsel weitgehend unbemerkt. „Kundenverkehr findet hier nicht statt. Lediglich der Briefkasten im Gewerbegebiet zog mit um. Er steht nun direkt vor dem neuen Zustellstützpunkt an der Industriestraße 9“, erläutert Frank Schmidt.