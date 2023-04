Wann und wo: Termine für die Osterfeuer 2023 im Landkreis Diepholz im Überblick

Von: Marcel Prigge

Osterfeuer sind auch im Jahr 2023 bei vielen Niedersachsen beliebt. Wo und wann sie genau im Landkreis Diepholz stattfinden, verrät ein Überblick.

Landkreis Diepholz – Irgendwie gehört es zu Ostern dazu: Eine Bratwurst, ein kühles Getränk und das große Osterfeuer im jeweiligen Heimatort. Viele Menschen in Niedersachsen kommen in den Osterfeiertagen so zusammen – entweder während eines organisierten Osterfeuers oder auch eines privaten. Alle Informationen zu Anmeldung, was verbrannt werden darf und allen Standtorten zu den Osterfeuern 2023 im Landkreis Diepholz im Überblick.

Osterfeuer 2023 in Niedersachsen: Wer für die Anmeldung zuständig ist

Gemütliches Zusammensein und das Treffen alter Bekannter: Viele Menschen im Norden lieben Osterfeuer. Wer zu Ostern jedoch ein Feuer entzünden möchte, muss es vorher bei der jeweiligen Stadt- oder Gemeindeverwaltung beantragen. Nach Angaben des Umweltministeriums sind die Ordnungsbehörden der Gemeinden für eine Genehmigung zuständig. Die jeweils geltenden Regeln sind auch dort zu erfragen.

Osterfeuer sind auch im Jahr 2023 bei vielen Niedersachsen beliebt. Eine Vielzahl findet man im Landkreis Diepholz. (Symbolbild) © Olaf Döring/Imago

Wo genau die Osterfeuer in der jeweiligen Region zu finden sind, ist in den jeweiligen Veranstaltungskalendern zu finden. Diese Osterfeuer sind im Landkreis Diepholz derzeit laut eigenem Kalender geplant:

Wo und wann: Die Osterfeuer im Landkreis Diepholz am Samstag, 8. April 2023

Osterfeuer Dickel : Feuerwehrgerätehaus Dickel Mühlenstraße 13

: Feuerwehrgerätehaus Dickel Mühlenstraße 13 Osterfeuer Brockum : mit Ostereiersuche für Kinder ab 18:30 Uhr (genaue Infos sollen noch bekannt gegeben werden)

: mit Ostereiersuche für Kinder ab 18:30 Uhr (genaue Infos sollen noch bekannt gegeben werden) Osterfeuer Scharringhausen : Feuerwehrgerätehaus Scharringhausen, Scharringhausen 96, ab 19:00 Uhr

: Feuerwehrgerätehaus Scharringhausen, Scharringhausen 96, ab 19:00 Uhr Osterfeuer Dörrieloh : Feuerwehrgerätehaus Dörrieloh, Dörrieloh 51, ab 19 Uhr

: Feuerwehrgerätehaus Dörrieloh, Dörrieloh 51, ab 19 Uhr Osterfeuer Barenburg : Feuerwehrgerätehaus Barenburg, Teichgärten 24, ab 19 Uhr

: Feuerwehrgerätehaus Barenburg, Teichgärten 24, ab 19 Uhr Osterfeuer Bahrenborstel : Am Ravelser Feld, ab 19:00 Uhr

: Am Ravelser Feld, ab 19:00 Uhr Osterfeuer Kirchdorf : Feuerwehrgerätehaus Kirchdorf, Bahrenborsteler Straße 11, ab 19:30 Uhr

: Feuerwehrgerätehaus Kirchdorf, Bahrenborsteler Straße 11, ab 19:30 Uhr Osterfeuer Varrel : Varrel hinter der Turnhalle (Wehrblecker Straße 2), ab 19:30 Uhr

: Varrel hinter der Turnhalle (Wehrblecker Straße 2), ab 19:30 Uhr Osterfeuer Ströhen : Schießstand Ströhen, Summanns Weg 8, ab 20 Uhr.

: Schießstand Ströhen, Summanns Weg 8, ab 20 Uhr. Osterfeuer Holzhausen : Holzhausen 5 (Feuerwehrgerätehaus), ab 20 Uhr

: Holzhausen 5 (Feuerwehrgerätehaus), ab 20 Uhr Osterfeuer Sulingen : Rudolf-Diesel-Straße am Feuerwehrhaus, ab 18:30 Uhr

: Rudolf-Diesel-Straße am Feuerwehrhaus, ab 18:30 Uhr Osterfeuer Lahausen : Hof Niemeyer, Lahauser Straße 42, ab 19:00 Uhr

: Hof Niemeyer, Lahauser Straße 42, ab 19:00 Uhr Osterfeuer Kirchweyhe : Fläche am Reethop, ab 19:00 Uhr

: Fläche am Reethop, ab 19:00 Uhr Osterfeuer Dreye : auf dem Gelände hinterm Deich an der Ortsgrenze zu Sudweyhe , ab 19.30 Uhr

: auf dem Gelände hinterm Deich an der Ortsgrenze zu Sudweyhe , ab 19.30 Uhr Osterfeuer Henstedt : Feuerwehrhaus Henstedt, Henstedter Straße 15, ab 19:30 Uhr

: Feuerwehrhaus Henstedt, Henstedter Straße 15, ab 19:30 Uhr Osterfeuer Blockwinkel : Blockwinkel 60, ab 19 Uhr

: Blockwinkel 60, ab 19 Uhr Osterfeuer Maasen : Allee 13, 27249 Maasen, ab 19.30 Uhr

: Allee 13, 27249 Maasen, ab 19.30 Uhr Osterfeuer Ohlendorf : Hintere Dorfstraße, ab 19 Uhr

: Hintere Dorfstraße, ab 19 Uhr Osterfeuer Cantrup : Hooper Straße, ab 19 Uhr

: Hooper Straße, ab 19 Uhr Osterfeuer Nordsulingen : Vorwohlde, ab 19.30 Uhr

: Vorwohlde, ab 19.30 Uhr Osterfeuer Stocksdorf : Stocksdorf 30, ab 19 Uhr

: Stocksdorf 30, ab 19 Uhr Osterfeuer Siedenburg : Bockhoper Straße, ab 19 Uhr

: Bockhoper Straße, ab 19 Uhr Osterfeuer Staffhorst : Grandbergstraße, ab 19 Uhr

: Grandbergstraße, ab 19 Uhr Osterfeuer Gessel/Leerßen : ab 17.30 Uhr, Feldstraße 8, 28857 Syke, ab 17:30 Uhr

: ab 17.30 Uhr, Feldstraße 8, 28857 Syke, ab 17:30 Uhr Osterfeuer Gödestorf : Wiese Twillbeeke, 28857 Syke, ab 19 Uhr

: Wiese Twillbeeke, 28857 Syke, ab 19 Uhr Osterfeuer Syke : Fläche beim Regenrückhaltebecken an der L340, ab 19 Uhr

: Fläche beim Regenrückhaltebecken an der L340, ab 19 Uhr Osterfeuer Ristedt : Acker am Wirtschaftsweg Zum Krummen Schneider, 28857 Syke, ab 19 Uhr

: Acker am Wirtschaftsweg Zum Krummen Schneider, 28857 Syke, ab 19 Uhr Osterfeuer Wachendorf : Acker Neddernheide, ab 19.30 Uhr

: Acker Neddernheide, ab 19.30 Uhr Osterfeuer Apelstedt : Schützenverein Apelstedt, Hinter der Bahn (Holzberg), ab 20 Uhr

: Schützenverein Apelstedt, Hinter der Bahn (Holzberg), ab 20 Uhr Osterfeuer Bassum (Helldiek) : Barneföhr, Helldiek 67, ab 20 Uhr

: Barneföhr, Helldiek 67, ab 20 Uhr Osterfeuer Bramstedt (Röllinghausen) : Stühring, Röllinghausen 7 a (Dorfgemeinschaft), ab 19.30 Uhr

: Stühring, Röllinghausen 7 a (Dorfgemeinschaft), ab 19.30 Uhr Osterfeuer Bramstedt : Dorfstraße/Käseweg, ab 18 Uhr

: Dorfstraße/Käseweg, ab 18 Uhr Osterfeuer Dimhausen (Möhlenhof) : Möhlenhof 2 a, ab 19.30 Uhr

: Möhlenhof 2 a, ab 19.30 Uhr Osterfeuer Dimhausen : Im Bruch, 18 bis 19 Uhr

: Im Bruch, 18 bis 19 Uhr Osterfeuer Dimhausen (Gr. Hollwedel) : „Auf der Reiterbahn“, ab 18 Uhr

: „Auf der Reiterbahn“, ab 18 Uhr Osterfeuer Groß Ringmar : Am Schützenhaus/Feuerwehrhaus, ab 18.30 Uhr

: Am Schützenhaus/Feuerwehrhaus, ab 18.30 Uhr Osterfeuer Hallstedt : Feuerwehr, Hallstedt 13, ab 19 Uhr

: Feuerwehr, Hallstedt 13, ab 19 Uhr Osterfeuer Neubruchhausen : Jakobsberg/ Seefeldstraße, ab 18 Uhr

: Jakobsberg/ Seefeldstraße, ab 18 Uhr Osterfeuer Nienstedt : Apelstedt/Nienstedt, Dorfplatz „altes Feuerwehrhaus, ab 19 Uhr

: Apelstedt/Nienstedt, Dorfplatz „altes Feuerwehrhaus, ab 19 Uhr Osterfeuer Nordwohlde : Högenhausen zwischen Haus 6 und 9, ab 19 Uhr

: Högenhausen zwischen Haus 6 und 9, ab 19 Uhr Osterfeuer Nordwohlde (Kätingen) : Kätingen 6, ab 19 Uhr

: Kätingen 6, ab 19 Uhr Osterfeuer Nordwohlde (Pestinghausen) : Pestinghausen 6, ab 19 Uhr

: Pestinghausen 6, ab 19 Uhr Osterfeuer Stühren : Schützenverein, neben Stühren 19A, ab 19 Uhr

: Schützenverein, neben Stühren 19A, ab 19 Uhr Osterfeuer Wedehorn : Am Göpel, ab 19 Uhr

: Am Göpel, ab 19 Uhr Osterfeuer Groß Mackenstedt : Bremer Weg / Ecke Am Großen Feld

: Bremer Weg / Ecke Am Großen Feld Osterfeuer Groß Mackenstedt : Zum Steller See 83

: Zum Steller See 83 Osterfeuer Heiligenrode : Mitte des Schmalen Damm

: Mitte des Schmalen Damm Osterfeuer Heiligenrode : Am Schlatt

: Am Schlatt Osterfeuer Seckenhausen : Kälberstraße (Höhe) Schmidtstraße

: Kälberstraße (Höhe) Schmidtstraße Oderfeier (kein Osterfeuer) Henstedt : Beim Göpel auf dem Schützenplatz, ab 19 Uhr

: Beim Göpel auf dem Schützenplatz, ab 19 Uhr Osterfeuer Rüssen : auf dem Dorfgemeinschaftsplatz Rüssen, Samstag, 19 Uhr

: auf dem Dorfgemeinschaftsplatz Rüssen, Samstag, 19 Uhr Osterfeuer Borwede : in der Weide beim Feuerwehrhaus, Samstag, 19 Uhr

: in der Weide beim Feuerwehrhaus, Samstag, 19 Uhr Osterfeuer Natenstedt : Dorfgemeinschaftsplatz Natenstedt, Samstag, 19 Uhr

: Dorfgemeinschaftsplatz Natenstedt, Samstag, 19 Uhr Osterfeuer Heiligenloh : Göpelplatz Heiligenloh (Brennschale), Samstag, ab 19 Uhr

: Göpelplatz Heiligenloh (Brennschale), Samstag, ab 19 Uhr Osterfeuer Mörsen : an der Schützenhalle, Samstag, ab 18 Uhr

: an der Schützenhalle, Samstag, ab 18 Uhr Osterfest der Dorfgemeinschaft Ridderade-Stophel: Feuerwehrhaus Ridderade, ab 18.30

Osterfeuer 2023: Diese Feuer sind am Ostersonntag, 9. April 2023, im Landkreis Diepholz zu finden

Osterfeuer Wehrbleck : Grundstück an der Straße Schaftrift (Osterfeuerplatz), 27259 ab 18 Uhr

: Grundstück an der Straße Schaftrift (Osterfeuerplatz), 27259 ab 18 Uhr Osterfeuer Brinkum : Am Feuerwehrhaus Brinkum, Brunnenweg 17, ab 19 Uhr

: Am Feuerwehrhaus Brinkum, Brunnenweg 17, ab 19 Uhr Osterfeuer Fahrenhorst : Warwer Straße, 28816 Stuhr, Fahrenhorst, ab 19 Uhr

: Warwer Straße, 28816 Stuhr, Fahrenhorst, ab 19 Uhr Osterfeuer Kuppendorf : Grundstück „alter Sportplatz“, ab 20 Uhr

: Grundstück „alter Sportplatz“, ab 20 Uhr Osterfeuer Melchiorshausen : Wiese hinter dem Gerätehaus an der Syker Straße 43, ab 18:30 Uhr

: Wiese hinter dem Gerätehaus an der Syker Straße 43, ab 18:30 Uhr Osterfeier (kein Osterfeuer) Barrien : Feuerwehrhaus Barrien, Pastor-Drechsler-Straße 3, ab 19 Uhr

: Feuerwehrhaus Barrien, Pastor-Drechsler-Straße 3, ab 19 Uhr Osterfeuer Klein Lessen : Klein Lessen, 27232 Sulingen, ab 18.30 Uhr

: Klein Lessen, 27232 Sulingen, ab 18.30 Uhr Osterfeuer Scholen : Heideweg, 27251 Scholen, ab 19 Uhr

: Heideweg, 27251 Scholen, ab 19 Uhr Osterfeuer Jardinghausen : Kreuzung Wisloher Straße/Auf dem Sünder, ab 19 Uhr

: Kreuzung Wisloher Straße/Auf dem Sünder, ab 19 Uhr Osterfeuer Gessel : Leerßer Straße Richtung Ristedt, ab 19 Uhr,

: Leerßer Straße Richtung Ristedt, ab 19 Uhr, Osterfeuer Bassum : Schorling, Wichenhausen 2, ab 19 Uhr

: Schorling, Wichenhausen 2, ab 19 Uhr Osterfeuer Bassum (Döhren) : Döhrener Heide 2, ab 18 Uhr

: Döhrener Heide 2, ab 18 Uhr Osterfeuer Bramstedt (Bünte) : Bünte 12, ab 18 Uhr

: Bünte 12, ab 18 Uhr Osterfeuer Dimhausen (Nüstedt) : Nüstedt „Auf dem Brande“, ab 18 Uhr

: Nüstedt „Auf dem Brande“, ab 18 Uhr Osterfeuer Eschenhausen : Dorfjugend Eschenhausen 10, ab 19 Uhr

: Dorfjugend Eschenhausen 10, ab 19 Uhr Osterfeuer Nordwohlde (Fesenfeld) : Dorfgemeinschaft Fesenfeld, Fesenfeld 25, ab 18 Uhr

: Dorfgemeinschaft Fesenfeld, Fesenfeld 25, ab 18 Uhr Osterfeuer Nordwohlde : zwischen Rolandstraße und Högenhausen, ab 18.30 Uhr

: zwischen Rolandstraße und Högenhausen, ab 18.30 Uhr Osterfeuer Moordeich : Varreler Landstr. 28 hinterm Haus auf der Weide

: Varreler Landstr. 28 hinterm Haus auf der Weide Osterfeuer Stuhr : Brookdamm 4 / Dorfschule Blocken

: Brookdamm 4 / Dorfschule Blocken Osterfeuer Varrel : Gut Varrel sowie Meenheit 9

: Gut Varrel sowie Meenheit 9 Osterfeuer Marhorst : Marienstraße 29 (Feuerschale), Ostersonntag, 18 Uhr

: Marienstraße 29 (Feuerschale), Ostersonntag, 18 Uhr Osterfeuer Ellinghausen: Fläche zwischen Ellinghausen 13 und 8, Ostersonntag, 19 Uhr

Aber auch in anderen Landkreisen sind viele Feuer zu finden. In Achim im Landkreis Verden werden zehn Osterfeuer in diesem Jahr entzündet. Auch in der Samtgemeinde Barnstorf soll die Zahl der Osterfeuer nicht reduziert werden. In Thedinghausen sollten jedoch noch ein paar Feuer hinzukommen. Es gibt einen flammenden Nachholbedarf in der Samtgemeinde.

Darf ich privat ein Osterfeuer abbrennen? Mit Anmeldung möglich

Private Osterfeuer sind auch erlaubt, wenn man sie vorher anmeldet und die behördliche Genehmigung dafür bekommt. Regeln, Anmeldezeiträume und Details sind ebenfalls auf den Internetseiten der Gemeinden zu finden.

Aber auch wenn ein Osterfeuer in diesem Jahr privat genehmigt wurde, es darf noch lange nicht alles verbrannt werden, was man möchte. Bei den sogenannten „Brauchtumsfeuern“ wird gezielt nur pflanzliches Brennmaterial verfeuert. Pappen, Kartons, Möbel oder Hausabfälle gehören nicht dazu.

Sollte es zum Verdacht kommen, dass jemand privat Müll in seinem Osterfeuer verfeuert, wird die untere Abfallbehörde tätig.