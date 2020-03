Zwischen rentabel und machbar

Smartphone-Hersteller haben Nachholbedarf bei der Nachhaltigkeit

+ Am Handy-Operationstisch: Niklas Fietze kümmert sich um einen defekten Akku. Foto: Bartels

Sulingen – In Deutschland gab es im vergangenen Jahr rund 65 Millionen Smartphone- und Handy-Nutzer, schätzt Statistik-Anbieter Statista. Reichlich Potenzial also für einen nachhaltigen Umgang mit den Geräten, doch laut Statista wurden 2019 im Bundesgebiet auch 23 Millionen neuer Geräte verkauft. Deutlich nachhaltiger als ein Neukauf ist die Reparatur, doch das gilt so strikt nur in der Theorie: „Die Rentabilität ist das eine, die Machbarkeit das andere“, sagt Niklas Fietze, Inhaber der Sulinger Fachwerkstatt „Phone Repair“.