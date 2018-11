Erfolgsautorin Charlotte Link gibt Einblicke ins Private und liest aus neuem Buch

Sulingen - „Schicken Sie ein positives Signal von Sulingen in die Welt“, forderte Bremen-2-Moderatorin Hilke Theessen das Publikum auf: „Wir übertragen die Veranstaltung live auf Facebook. Zeigen Sie Freude und Enthusiasmus!“ Die Aufwärmübungen im Vorfeld der Lesung von Charlotte Link waren gut gemeint, aber letztendlich überflüssig. Die Erfolgsautorin überzeugte auf ganzer Linie – ebenso wie Interviewerin Theessen.

Charlotte Link, meistgelesene deutsche Autorin der Gegenwart, gab Einblicke in ihr Berufs- und Privatleben. „Meine Arbeit ist einsam“, erklärte sie: „Nur meine Hunde leisten mir Gesellschaft: Sie stört es nicht, wenn ich mir Dialoge vorspreche.“ Sie halte sich diszipliniert an „bürokratische Zeiten“ und sitze mit dem Ziel, täglich zwei DIN-A-4-Seiten zu füllen, zwischen 8 und 16 Uhr am Schreibtisch. „Sonst bekomme ich Ärger mit mir selbst“, sagt die Autorin.

Charlotte Link sprach über ihre „Herzensangelegenheit Tierschutz“, über missglückte Verfilmungen ihrer Bücher, Momentaufnahmen aus ihrem Leben, die ihr Inspiration gaben, und über ihre Liebe zu England, Schauplatz vieler ihrer Romane. Meist habe sie nur ein Bild vor Augen, um das sie Geschichten stricke: „Meine Figuren werden sehr lebendig und übernehmen immer mehr die Regie.“ Dass dann mitunter brutale Morde passieren, gefalle ihr auch nicht immer, räumte sie ein: „Trotzdem glaube ich, dass meine Bücher nicht halb so gruselig sind wie die Realität.“

Charlotte Link veröffentlichte im Alter von 19 Jahren ihren ersten Roman, galt als „Wunderkind“. Sie freue sich über den Erfolg, müsse aber den Druck der hohen Erwartungshaltung aushalten. Um ihre Autorentätigkeit finanziell abzusichern, habe sie Jura studiert: „Ich habe es damals nicht für möglich gehalten, dass man mit dem Schreiben Geld verdienen kann.“ Unerlässlich nennt Charlotte Link eine sorgfältige Recherche: „Es gibt tatsächlich Leser, die nachprüfen, ob sich die Bushaltestelle tatsächlich am beschriebenen Ort befindet.“ Wichtig ist ihr auch ein „normales“ Privatleben im Kreis von Freunden und Familie: „Wer über Menschen schreibt, muss dicht an der Normalität sein.“

Zwischen den Gesprächen las Charlotte Link aus ihrem im Oktober erschienenen Buch „Die Suche“: Die Geschichte spielt in der nordenglischen Stadt Scarborough. Im Moor wird die Leiche der ein Jahr zuvor verschwundenen 14-jährigen Saskia Morris gefunden, kurze Zeit verschwindet ein weiteres Mädchen. Detective Sergeant Kate Linville, den Lesern bekannt aus vorherigen Romanen, wird unfreiwillig zur Ermittlerin…

Gastgeber der Veranstaltung war die Kreissparkasse Grafschaft Diepholz, die das Format „Literatur vor Ort“ 1998 ins Leben gerufen hatte. Regionaldirektor Walter Mattfeld freute sich über die große Resonanz: Das Stadttheater war bis auf den letzten Platz besetzt. Sein Dank galt der professionellen Unterstützung des Teams des Radiosenders „Bremen 2“, aber auch der Stadt Sulingen und dem Kulturverein Sulingen für die Hilfe bei der Organisation.

Das Publikum bedankte sich enthusiastisch und mit ehrlicher Begeisterung. Gefühlt die Hälfte der rund 440 Besucher nutzte bei der Autogrammstunde die Gelegenheit, mit der Autorin auf Tuchfühlung zu gehen.

