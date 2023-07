Zweite Rückkehr des Pflegedienstes Silke Stecker nach Sulingen

Von: Harald Bartels

Vor der Seniorenwohnanlage an der Langen Straße in Sulingen: Projektmanagerin Ramona Eilers. © Bartels

Sulingen / Bassum – Der Pflegedienst Silke Stecker kehrt zurück nach Sulingen: Ab dem 1. August ist das Unternehmen vertreten mit einem Büro in der Seniorenwohnanlage, Lange Straße 96c.

Bereits seit der Eröffnung der Wohnanlage mit einer Senioren-Wohngemeinschaft im Erdgeschoss und sieben barrierefreien Appartements im Obergeschoss im Jahr 2021 betreut der Pflegedienst die Einrichtung. Ebenso kümmern sich die Mitarbeiter um die Bewohner der 2022 eröffneten Wohngemeinschaft „Utspann“ an der Nienburger Straße und der 2021 gestarteten Wohngemeinschaft in Klein Lessen. „Da lag es nahe, hier wieder ein Büro zu eröffnen“, erklärt Ramona Eilers, Projektmanagerin des Pflegedienstes. So ist zusätzlich wieder die Betreuung von Pflegebedürftigen in der eigenen Wohnung möglich: „Damit bieten wir in Sulingen eine Versorgungskette von der Pflege zuhause über das betreute Wohnen nach Bedarf in einem Appartement bis zur Wohngemeinschaft.“

Vor allem das Leben in der Wohngemeinschaft wird sehr gut angenommen, sagt Eilers: „Alle Plätze sind belegt, und es gibt eine Warteliste.“

Jedoch auch für die Betreuung in den eigenen vier Wänden gibt es Bedarf: „Wir haben weiter Anfragen erhalten, auch wenn wir seit 2019 nicht mehr in Sulingen sind“, berichtet Eilers. Gegründet wurde der Pflegedienst 1992 im Mittelzentrum und verlegte seinen Sitz später nach Bassum, bevor zeitweilig wieder ein Büro in Sulingen, Lange Straße 29, betrieben wurde. Der neue Standort soll vorrangig eine Anlaufstelle für die Mitarbeiter sein, „aber auch Gesprächstermine nach Vereinbarung können hier stattfinden“, sagt die Projektmanagerin.

Die Leistungspalette des Pflegedienstes umfasst die ganze Bandbreite an Pflegeleistungen inklusive Behandlungspflege, dazu Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung sowie die Pflegeberatung. Anfragen sind bereits jetzt unter Tel. 0 42 41 / 75 05 möglich. Die Betreuung ist bereits gesichert, auch wenn es laut Eilers im Team noch freie Plätze gibt. „Gerade im Pflegedienst können wir relativ flexible Arbeitszeiten bieten, auch für Eltern.“