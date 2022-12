Zweimal Alarm per Sirene für einen Einsatz in Sulingen

Von: Harald Bartels

Die Brandmeldeanlage im „Delsul“ überprüfte die Feuerwehr. © Bartels

Sulingen – Gleich zweimal heulten am Donnerstagnachmittag die Sirenen in Sulingen.

Unabhängig vom bundesweiten Warntag am Vormittag war diesmal Auslöser die Brandmeldeanlage im Café und Bistro „Delsul“: Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers habe ein Melder in einer Zwischendecke ohne erkennbare Ursache Alarm gegeben. Eine Erkundung per Wärmebildkamera ergab keine Brandherde im Gebäude.

Zum Einsatz erschienen jedoch nur sieben Kräfte der Ortsfeuerwehr Sulingen, weil nicht alle digitalen Meldeempfänger den Alarm empfangen hatten. Deswegen habe man wenige Minuten später erneut Alarm auslösen lassen – worauf allerdings noch weniger Empfänger reagiert hätten. Man werde nun Kontakt aufnehmen mit der Leitstelle, um den Fehler zu beheben.