Zwei mal 40 Jahre im öffentlichen Dienst in Sulingen

Von: Harald Bartels

Seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst beschäftigt sind Heike Borchers (zweite von links) und Birgit Meyer. Ihnen gratulierten Bürgermeister Patrick Bade (links) und Uwe Schröder-Soll aus der Mitarbeitervertretung. © Bartels

Sulingen – Zwei Dienstjubiläen wurden am Donnerstag im Sulinger Rathaus begangen: Vor 40 Jahren, am 1. August 1983, begannen Birgit Meyer und Heike Borchers hier ihre Ausbildungen.

Eigentlich habe sie „nichts mit Schwimmen“ machen wollen, erinnert sich Birgit Meyer, aber ihre Eltern hätten ihr dazu geraten. So bewarb sie sich für die Ausbildung zur Schwimmmeistergehilfin, und zum Vorstellungsgespräch für die damals acht Bewerber gehörte auch ein Vorschwimmen. Nach Beendigung der Ausbildung wechselte sie 1986 ins Freibad Siedenburg, bevor sie Heinz Buhre 2000 nach Sulingen zurückholte. Einen Favoriten bei den Bädern beider Kommunen hat sie nicht: „Siedenburg ist schön ruhig und familiärer, Sulingen ist mehr Stadt, aber beides hat etwas für sich.“ Besonders stolz ist die 59-Jährige auf das vielfältige Kursangebot in Sulingen, das sie mit aufgebaut hat: „Bei manchen Kursen, wie der Wassergymnastik, kommen die Teilnehmer schon seit 20 Jahren.“

Seit 40 Jahren ausschließlich in der Sulinger Stadtbücherei tätig ist Heike Borchers. Sie sei damals im Landkreis die allererste Auszubildende zur Assistentin an Bibliotheken gewesen, sagt die 56-Jährige. Sowohl die Leser als auch die Bücher machen für sie den Reiz aus – „aber es hat sich in den Jahren einiges bei den Medien getan.“ Die Arbeit in der 1980 eröffneten Stadtbücherei macht ihr weiterhin Spaß, versichert Heike Borchers. Noch mehr Spaß hätte sie mutmaßlich, wenn sich an der räumlichen Situation der Einrichtung im Zuge der Sanierung Sulingen-Zentrum etwas ändert.

„Wir sind total froh, dass wir so treue und engagierte Mitarbeiterinnen haben“, betonte Bürgermeister Patrick Bade bei der kleinen Feierstunde in seinem Büro im Rathaus. Beide seien in Einrichtungen beschäftigt, die zu den freiwilligen Angeboten der Kommune gehören, „aber wir wollen sie unbedingt erhalten.“