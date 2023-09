Zwei Autos brennen in der Nacht zu Montag in Sulingen völlig aus

Von: Harald Bartels

Zwei Autos brannten in der Nacht zu Montag völlig aus. © Feuerwehr Sulingen

Sulingen – Ein Fahrzeugbrand beschäftigte in der Nacht zu Montag die Ortsfeuerwehr Sulingen.

Gegen 0.20 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr Sulingen per Meldeempfänger und Sirene zu einem Brand in die Sulinger Buchenstraße gerufen. Laut Polizei hatte eine Anwohnerin, die kurz zuvor von der Arbeit nach Hause gekommen war, einen lauten Knall gehört und beim Blick aus dem Fenster den Feuerschein entdeckt, woraufhin sie den Notruf wählte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen zwei Fahrzeuge, ein VW Golf und ein Opel Astra, bereits im Vollbrand. Zwei Einsatztrupps löschten unter Atemschutz die Autos und versuchten, ein Übergreifen der Flammen auf einen daneben geparkten Mercedes sowie auf angrenzende Hecken und Bäume zu verhindern. Laut eines Feuerwehrsprechers war das Feuer nach etwa 90 Minuten gelöscht. Die Besatzung eines Rettungswagens musste nicht tätig werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.