Zwangsarbeiterschicksale: Schatz für das Stadtarchiv

Sulingen – „Mein Job ist erledigt“, erklärte Rudolf Simon gegenüber Bürgermeister Dirk Rauschkolb und Rolf Fischer, Stadtarchivar in spe: Der in Hamburg lebende gebürtige Sulinger übergab ihnen eine stattliche Sammlung von Dokumenten, die er im Rahmen seiner Recherche über Zwangsarbeiter in Sulingen zusammengetragen hat. Schon als Jugendlicher habe er sich für das Thema interessiert, erklärte der 71-Jährige. „Damals blieben meine Fragen unbeantwortet. Meine Mutter hat Jahrzehnte gebraucht, bis sie von Erlebnissen aus der Zeit erzählen konnte. Wie viele aus ihrer Generation, hat sie die Zeit lange verdrängt.“

2001 stellte Simon erste Anfragen in Sulingen. „Wir hatten keine Zwangsarbeiter“, habe die Mitteilung der damaligen Geschäftsführung der H.F. Meyer Lloyd Schuhfabrik gelautet. Die Karteikarten von 468 „Fremdarbeitern“, die sich im Rathaus fanden, sprachen eine andere Sprache. Insgesamt geht Simon von mehr als 700 Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen in der damals 4 000 Einwohner zählenden Sulestadt aus; allein 125 zumeist jugendliche Ostarbeiterinnen waren in der Schuhfabrik beschäftigt. Das Ergebnis seiner Recherche führte dazu, dass die Lloyd Shoes GmbH, Nachfolgerin der Firma Lloyd Schuhfabrik, einen namhaften Betrag in den Fonds der Deutschen Wirtschaft zur Entschädigung von Zwangsarbeitern einzahlte.

Unter der Federführung von Rudi Simon gründete sich 2010 die Privatinitiative „Gegen das Vergessen von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen in Sulingen“. Sie recherchierte akribisch, was zwischen 1939 und 1945 in Sulingen geschehen ist. Quellen waren vor allem Aussagen von Zeitzeugen, die Simon, seine Schwester Barbara Berger und Heiko Völk zu Papier brachten: 16 Sulinger Bürger waren bereit zu einem Interview, daneben erhielt Rudi Simon Berichte von sechs noch lebenden Zwangsarbeitern aus Polen und der Ukraine, die er über die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ ausfindig machen konnte.

Im September 2014 realisierte die Initiative mit Spenden von Wirtschaftsunternehmen, Verbänden und Privatpersonen das Projekt „Denkmal“ im Eichenhain am kirchlichen Friedhof. Zur feierlichen Einweihung waren Angehörige des polnischen Zwangsarbeiters Julian Purgal angereist. Ein „Nebenprodukt“ der Forschungsarbeit: Der Hamburger Filmemacher Bertram Rotermund drehte eine 55-minütige Dokumentation über die Geschehnisse zwischen 1939 und 1945 in Sulingen. Rudolf Simon stellte der Stadt Sulingen den Film, aber auch den gesamten Schriftverkehr in dieser Sache, Auszüge aus Büchern über die Heimatgeschichte, diverse Dokumente sowie Berichte von Zeitzeugen aus dem In- und Ausland zur Verfügung.

Dirk Rauschkolb und Rolf Fischer nahmen den „Schatz“ dankend in Empfang. Auf positive Resonanz stieß bei ihnen auch die Anregung, auf der Homepage der Stadt auf das Denkmal „Gegen das Vergessen“ hinzuweisen. Die Bedeutung des Internets sei nicht zu unterschätzen, sagte Simon. Über die Website der Initiative (www.zwangsarbeit-in-sulingen.de) habe er vor Kurzem zwei Anfragen bekommen: Die Enkelin eines Franzosen und der Sohn einer Belgierin waren interessiert an der Vergangenheit ihrer Angehörigen, die in Sulingen als Zwangsarbeiter beschäftigt waren. Simon: „Das ist ein Phänomen: Die Kinder- und Enkelgeneration will es irgendwann wissen. So ging es mir selbst auch.“