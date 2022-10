Zuwächse für Grüne und AfD im Sulinger Land bei der Landtagswahl

Von: Harald Bartels, Sylvia Wendt, Andreas Behling

Teilen

Im neuen Wahllokal für den Wahlbezirk 151 Nordsulingen: Das im inklusiven Wohnprojekt der Lebenshilfe am Schwafördener Weg eingerichtete Wahllokal liegt außerhalb des Wahlbezirks, weswegen die Bewohner des Hauses nicht hier wählen durften, sondern zum Wahlbezirk 113 gehören. Laut Wahlleiterin Dörthe Meyer Simoes sei daher, wie auch bei den Altenheimen, vorab Briefwahl angeboten worden. © Bartels

Sulinger Land – Bei der Wahl zum Niedersächsischen Landtag war in der Stadt Sulingen und den Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden und Siedenburg ein Rückgang der Wahlbeteiligung zu verzeichnen. Und, ebenfalls im gesamten Sulinger Land, ein Stimmenzuwachs für die AfD.

Aus zwei Blickwinkeln betrachtet Wiebke Wall das Wahlergebnis: Als Direktkandidatin der SPD im Wahlkreis 41 trat die Sulingerin gegen Landtagsabgeordneten Marcel Scharrelmann (CDU) an, und als Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Sulinger Land bewertet sie das Landesergebnis ihrer Partei. „Als Erstes freut es mich, dass wir wieder die Landesregierung stellen“, sagt sie, und der Vorsprung sei deutlicher ausgefallen als befürchtet.

Für sich persönlich habe sie auf ein besseres Ergebnis gehofft: „Ich bin in einigen Gemeinden richtig gut, aber der Amtsbonus lässt sich nicht negieren.“ Dennoch habe sie das Gefühl, das gemacht zu haben, was sie habe machen können. Im Wahlkampf habe auch viel Bundespolitik eine Rolle gespielt. Erschreckend sei zudem die Wanderung der Wähler von allen Parteien hin zur AfD – das habe sie wirklich schockiert. Ganz verderben lassen wollte sie sich das Wahlergebnis davon jedoch nicht: Einen Sekt werde sie mit ihrem Mann nicht trinken, aber: „Ich glaube, wir machen uns gleich noch eine Flasche Wein auf.“

In der Stadt Sulingen spiegeln die Ergebnisse die Landestrends wieder: Stärkste Kraft, sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen, ist die SPD, wobei sie bei den Zweitstimmen im Vergleich zu 2017 einen Verlust um 1,36 Prozentpunkte hinnehmen musste. Noch stärker verlor die CDU bei den Zweitstimmen, mit einem Minus von 5,56 Prozentpunkten. Jeweils nahezu halbiert haben sich Zweitstimmenergebnisse von FDP und der Linken; Zuwächse gab es dagegen für die Grünen (plus 3,69 Prozentpunkte) und die AfD (plus 5,97 Prozentpunkte). Das Erststimmenergebnis zeigt den AfD-Kandidaten auf dem dritten Platz vor dem Bewerber der Grünen, gefolgt von FDP und Linke. Die Wahlbeteiligung in Sulingen lag mit 57,22 Prozent nur wenig unter der Beteiligung von 2017 (57,79 Prozent). Die geringste Beteiligung gab es im Gymnasium mit 29,4 Prozent, während im Feuerwehrhaus Vorwohlde (51,68 Prozent) die meisten Wahlberechtigten vor Ort abstimmten.

Verloren haben die „etablierten Parteien“, heißt es. Gemeint sind CDU, SPD, FDP, Linke und Grüne: Etabliert hat sich in den Samtgemeinden Schwaförden und Kirchdorf in dieser Wahl die AfD – so scheint es, sie verzeichnet Zuwächse in allen Kommunen, sowohl bei den Erst-, als auch bei den Zweitstimmen. „Abgegrast“ wurden die Stimmen bei allen anderen Parteien. Doch am meisten, so scheint es, bei der CDU.

Kirchdorf: Die Stimmenverluste der SPD sind, im Verhältnis, marginal. Deutlich hingegen die Verluste der CDU, der Linken und der FDP. Gerade Linke und Liberale haben ihre Stimmen mitunter halbiert. Zweite Partei, die Stimmenzuwächse generieren konnte: die Grünen. Wenn Bundespolitik statt Landespolitik bei den Wählern eine Rolle gespielt haben soll, so die gängige Analyse, dann hat sich Klimaschutz im Angesicht des Angriffskrieges auf die Ukraine ins Bewusstsein der Menschen geschoben und damit Energieressourcen.

Erschreckend allerdings ist die geringe Wahlbeteiligung: 244 Wahlberechtigte im Kirchdorfer Ortsteil Kuppendorf, aber nur 95 geben ihre Stimme ab (39,34 Prozent) und in Holzhausen sieht es ähnlich düster aus: 314 Wahlberechtigte und 122 gehen nur zur Wahl (38,85 Prozent). Über die Gründe lässt sich nur spekulieren.

Schwaförden: Gemeinhin eine FDP-Hochburg, ist das in dieser Wahl nicht zu erkennen, die Liberalen haben ordentlich Federn gelassen, sie haben sich auch in der Samtgemeinde Schwaförden quasi „halbiert“. Was auch für die Linke gilt. Gemeinhin gibt es eine solide „Grünen“-Basis in der ländlich strukturierten Samtgemeinde – und die hat gut „draufsatteln“ können. Leichte Stimmenverluste bei der SPD, schon deutlicher ist da die Zahl derer, die der CDU den Rücken in dieser Wahl gekehrt haben. Und auch in der Samtgemeinde Schwaförden wird deutlich, wer die Stimmen bekommen hat – die AfD.

In der Samtgemeinde Schwaförden blieb es bei einer Vielzahl an Wahllokalen, um allen möglichst kurze Wege zur Urne zu bescheren. Das wird zumeist gedankt, besonders aber in Bensen: Da ist schon fast jedem bekannt, wer wann wählt. Würden unter 50 Personen ihre Stimmen abgeben, dürfte nicht mehr vor Ort ausgezählt werden. Am Sonntag sind 59 von 79 Wahlberechtigten da gewesen (Wahlbeteiligung: 75,95 Prozent).

3 465 Wählerinnen und Wähler waren in der Samtgemeinde Siedenburg aufgerufen, ihre Stimme abzugeben – 2 270 machten von ihrem Recht auf Mitbestimmung Gebrauch. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,51 Prozent – und damit um 4,13 Prozentpunkte niedriger als bei der Landtagswahl 2017.

Bei den Direktkandidaten lag Marcel Scharrelmann (CDU) in der Wählergunst in der Samtgemeinde Siedenburg mit 43,51 Prozent der Stimmen klar vorne – er verlor allerdings im Vergleich zur letzten Landtagswahl 6,39 Prozentpunkte. Wiebke Wall (SPD) konnte 33,67 Prozent auf sich vereinen (minus 0,74 Prozentpunkte). Thomas Heidemann (Grüne) brachte es auf 9,16 Prozent, Alfons Muhle (AfD) auf 5,38, Heike Hannker (FDP) auf 4,67 und Michael Barth (Die Linke) auf 3,60 Prozent.

39,12 Prozent der Zweitstimmen aus der Samtgemeinde Siedenburg gingen an die Union (minus 5,27 Prozentpunkte), 30,73 Prozent an die Sozialdemokraten (plus 1,22); Grüne 11,1 Prozent (plus 4,05), FDP 6,75 Prozent (minus 3,32), AfD 5,42 Prozent (plus 2,32), Die Linke 2,0 Prozent (minus 1,79).